Premium: Audi A3 interieur gemaakt van plastic flessen

Prachtig leer, alcantara of.. toch een stoel gemaakt van gerecycled plastic?

Auto’s worden steeds milieuvriendelijker. Dat merk je aan al die kleine motoren, plug-in hybrides en elektrische auto’s tegenwoordig, maar ook op andere vlakken kiest men voor verduurzaming. Liefhebbers van mooie lederen stoelen zullen teleurgesteld zijn. Het komt steeds vaker voor dat merken kiezen voor bijvoorbeeld ‘vegan leer’.

Audi kiest ook voor een duurzame kant met de nieuwe A3. De stoelen in het model zijn gemaakt van PET. Dit heeft niets te maken met de hoofddeksel van een stereotype A3-rijder, maar met recycling. PET staat voor Polyethyleentereftalaat. 89 procent van het interieur van de A3 bestaat uit gerecyclede materialen.

De Duitse autofabrikant zegt 45 PET-flessen van 1.5 liter nodig te hebben om één stoel van een A3 te maken. Nog eens 62 PET-flessen zijn nodig voor de vloermatten. Als je straks de nieuwe A3 ziet met de stoel op de plaatjes, dan weet je nu dat dit ooit tientallen plastic flessen waren.

De verwachting is dat Audi de nieuwe A3 op de Autosalon van Genève gaat onthullen. Denk er nog maar eens over na als je dit weekend boodschappen gaat doen en de lege flessen wegbrengt. Jouw 1,5 liter fles kan uiteindelijk gerecycled worden als deel van een stoel in de A3.