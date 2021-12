Nederlandse Mercedes-AMG GLA45 pakt stukje offroad mee

Deze Nederlander gebruikt zijn Mercedes-AMG GLA45 tenminste waarvoor deze bedoeld is. Soort van.

Ja, het is weer die tijd van het jaar hè. Auto’s die de weg afglibberen is een fenomeen dat in deze wintermaanden, in ieder geval gevoelsmatig, toch net een wat hogere incidentie heeft dan in de zomer. Het is een beetje hetzelfde als met erwtensoep en pepernoten. Je kan het doen in de zomer, maar het past ergens beter bij guur weer buiten. Soms ben ik maar blij dat de 944 voor de winter de stalling in moet. Dan kan ik er tenminste niet kablabber mee gaan op een vuig verraderlijk glad stukje asfalt.

Helaas voor de bestuurder van deze hete Mercedes-AMG GLA45, die ik nog steeds liever GLA 45 AMG noem, stond deze blepper dezer dagen niet binnen. In plaats daarvan trotseerde de potige kleine SUV met opgepompte vierpitter in het vooronder de kou in de buurt van Rotterdam. Zoals te zien op de foto’s, liep dat een beetje rottig af.

Ondanks de vierwielaandrijving, heeft de GLA45 op een rechte weg opeens een bochtje genomen. Daarbij is de auto terechtgekomen in de lommerrijke omgeving. Normaal hebben dit soort auto’s een beetje de naam alleen de stadsjungle te trotseren, maar deze Mercedes had kennelijk trek in een stukje offroad. De foto’s tonen aan waarom GLA’s beter in de winkelstraat kunnen blijven.

Het hoge bommetje raakte enkele kleine boompjes en tikte ook een dikke boomstam aan. De brandweer, ambulance en MMT kwamen met spoed ter plaatse. Gelukkig bleek al snel dat er niemand gewond was. Wel leegde de brandweer nog een aantal poederblussers op de gecrashte auto. Er moesten een aantal kettingzagen aan te pas komen, maar inmiddels is de GLA veilig geborgen. Het is nog maar eens een herinnering dat of het nu een Ferrari California is, een GLA45 of een Daihatsu Charade GTti is, een ongeluk zit in een klein hoekje. Zeker als de ‘RRRRRRRRRRR’ in de maand zit.

Image Credit: GinoPress B.V.