Dít is de nieuwe Hispano Suiza

Obscuur en stiekem toch heel lekker: de Carmen Boulogne van een van de twee Hispano Suiza’s is hier.

Het mooie van de autoshow van Genève is diversiteit. Want ja, de grote jongens zoals Audi en Mercedes sparen primeurs op voor de motorshow, maar ook kleine(re) bedrijven kunnen hun ideeën pitchen. Ook die kleine bedrijven bereiden grootschalig een onthulling voor, om dus vervolgens afgeblazen te worden.

Het voordeel daarvan is dat je het vervolgens op je eigen manier mag doen. In plaats van een drukke beursvloer werd gekozen voor een ouderwets pand. In plaats van YouTube-vloggers kun je een prestigieus publiek erop af sturen. Dan creëer je als een klein merk zijnde toch een iets leukere sfeer. Wat dat betreft heeft Hispano Suiza het goed gedaan met de onthulling van de Carmen Boulogne.

Het nieuwe Hispano-Suiza

De reguliere Carmen maakte deel uit van de vorige autoshow van Genève in 2019. Hispano Suiza is een Spaans-Franse autofabrikant uit een ver verleden, maar het merk is officieel nooit dood verklaard. Nu bouwen ze dus weer auto’s, of nou ja, dat zijn ze van plan. De Carmen haar speerpunt is een elegante koets met hypermoderne techniek. Dat betekent een volledig elektrische aandrijflijn met meer dan 1.000 pk.

Boulogne

De Carmen Boulogne is meer dan zwart met brons op een reguliere versie. Het enige wat visueel direct opvalt is dat het achterwiel niet afgedekt is, zoals bij het zilveren exemplaar van vorig jaar. Het zwart in de ‘lak’ komt overigens van het feit dat dit keer de carrosserie bestaat uit koolstofvezel. Dat scheelt gewicht: zo’n 60 kg. Netjes: elektrische auto’s kunnen gewichtsbesparing altijd goed gebruiken. Maar ook de elektrische motoren zijn opgevoerd en leveren nu 1.099 bhp (zo’n 1.114 pk). Daarmee sprint de auto naar 100 km/u in minder dan twee seconden en kan hij door tot 290 km/u.

De reguliere Carmen is al vrij exclusief en van de Boulogne komen slechts vijf stuks. Die zullen rond 2022 uitgeleverd worden. Wie erop zit te wachten? Dat moet tegen die tijd blijken.

Linker en rechter Hispano-Suiza

In de intro stond al “een van de twee Hispano-Suiza’s”. Er is kennelijk dusdanig veel interesse in een wederopstanding dat twee partijen beweren dat ze de echte Hispano-Suiza zijn. De ene bouwt deze Carmen-versies en de andere was vorig jaar ook in Genève met de Maguari. De advocaten van beide partijen zitten daarover nog met elkaar in een debat. Maar rechter Hispano-Suiza laat niks van zich weten dit jaar, dus het is minder verwarrend voor ons.

Er is nog geen officieel beeldmateriaal van de Carmen Boulogne, de foto’s komen uit de live-onthulling van de auto. Vandaar dat de kwaliteit nu nog tegen valt: die gaan we aanpassen zodra er persfoto’s zijn.