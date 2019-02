Deze spannende supercar is de re-revival van Hispano Suiza

De auto weet in ieder geval op de AB-redactie nogal wat verwarring te veroorzaken.

Voor de tijd van Hispano Suiza moet je even heel ver terug in je geschiedenisboek. Het merk is namelijk vanaf eind jaren ’30 niet meer actief in het bouwen van auto’s. Zo’n 70 jaar later, in 2010, dook het merk weer op omdat ze een nieuwe visie hadden. In plaats van extravagante automobielen gingen ze zich focussen op heftige sportwagens. De auto kreeg een 5,2 liter V10 achter de cabine, in een Audi R8 goed voor zo’n 610 pk, in de Hispano Suiza kwam er 750 pk uit.

Dat project werd weer in de ijskast gezet, tot en met oktober 2018. Dikke, benzine-aangedreven supercars waren het toch niet helemaal, de naam Hispano Suiza gaat prijken op elektrische retromobielen. Tenminste, de naam wel. In realiteit is er iets vreemds aan de hand.

De Hispano Suiza Carmen, zoals de elektrische GT-auto gaat heten, zal verschijnen op de autoshow van Genève. Maar ineens presenteert Hispano Suiza de Maguari. Een heftige supercar met verbrandingsmotor. Precies het tegenovergestelde van wat ze beloofden te doen. De verklaring: twee partijen beweren dat ze de naam Hispano Suiza bezitten. In plaats van een legale strijd gaan ze gewoon zij aan zij de autowereld in als revival. Hispano Suiza, de maker van de elektrische GT-auto genaamd Carmen, en Hispano Suiza, de maker van de benzine-aangedreven supercar genaamd Maguari. Hmm…

Goed, de Hispano Suiza die niet in Genève te vinden is, presenteert hun wapen maar twee weken voor de show. De Maguari dus, die in eerste instantie lijkt op de revival van 2010. Door hem nog heftiger te maken, creëert ‘het’ merk dus een nieuwe revival. Een re-revival, zo je wilt.

Onder de bloedmooie koets zit wederom de 5,2 liter V10-motor uit een Audi R8. Dit keer is het blok goed voor 1.085 pk(!) en 1.050 Nm. Het ietwat lompe gewicht van 1.780 kg weerhoudt de auto er niet van om van 0 naar 100 km/u te accelereren in 2,8 seconden. De koek is pas op bij 380 km/u, omdat HS daar een elektronische begrenzer plaatst. Een Veyron, ongeveer even zwaar en krachtig, kan door tot over de 400, misschien dat de Maguari dat ook kan.