Aiways geeft elektrische ‘crossover-coupé’ een gekke spoiler

Kunnen we asjeblieft weer terug naar die eerdere concepttekeningen?

Lange tijd stonden Chinese autofabrikanten er bekend/berucht om maling te hebben aan copyright. Denk maar aan acht jaar geleden, toen we deze ‘top-10 Chinese autoklonen‘ maakten. Die Chinese autofabrikanten willen echter ook naar Europa trekken, waar rechters wat strenger zijn op het gebied van ‘geleend werk’. Een Audi e-tron met een Aiways-sticker over een doorgekrast Audi-embleem zou hier dus niet zo goed werken.

Toch lijkt Aiways wel een klein beetje leentjebuur te willen spellen. In augustus komt namelijk de Aiways U5 naar Nederland, nu maakt de Chinese autofabrikant bekend van die SUV een crossover-coupé te hebben gemaakt. Ja, precies zoals Audi eerder deed met de e-tron Sportback.

Dat Aiways overigens aan zo’n crossover-coupé werkte is niet helemaal nieuws, eerder lieten ze daar conceptafbeeldingen van zien. Hierin zagen we duidelijke overeenkomsten met de U5, maar deze Aiways U6ion heeft toch wat eigen designelementen. De koplampen, bijvoorbeeld, zijn duidelijk anders dan de lichten van de U5. De bumpers en zijkanten zijn ook een stuk agressiever gestyled.

Op het ‘Salon van Genève’ (wat dit jaar synoniem staat voor het internet) heeft de Chinese autofabrikant echter definitievere conceptafbeeldingen laten zien. Deze lijken op die eerder genoemde tekening, met één belangrijk verschil. De ‘kofferbakstijlen’ vloeien nu over in een spoiler, die van de zijkant genomen halverwege de kofferbak is gemonteerd. Natuurlijk, een spoiler hoort bij een ‘sportieve crossover-coupé’, maar moest het nou zo? Misschien was het dan tóch beter om te kopiëren van de concurrentie?

Mocht je dit design nou wél geslaagd vinden: slecht nieuws. Het gaat nog steeds om een concept. Maar, Aiways heeft wel eerder laten weten na de U5 nog een auto uit te willen brengen op dit platform. En op welk platform is dit Aiways U6ion concept ontwikkeld? Juist, op het platform van de U5. Daarnaast lijkt de auto ver af te zijn. Al is het stuur hopelijk nog work in progress. Want wat er nu in de auto zit, lijkt niet bijzonder fijn in gebruik te zijn.

De Aiways U5 (die andere SUV, dus) is een elektrische auto met één 140 Kw-motor die de voorwielen aandrijft. Die motor kan 197 pk en 315 Nm leveren. Energie komt van een 63 kWh-accu, waarmee de U5 een NEDC-actieradius krijgt van 503 kilometer. De auto heeft ondersteuning voor snelladen, van 30% naar 80% opladen is dan in 27 minuten voorbij. Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend.