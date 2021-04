Dit is de nieuwe privé Ferrari van Charles Leclerc - Autoblog.nl

Met een persoonlijke tintje.

Als Formule 1-coureur bij topteam heb je de financiële middelen om zo’n beetje iedere auto te kopen die je aanstaat. Toch kun je niet zomaar alles kopen. Max Verstappen kan bijvoorbeeld niet met goed fatsoen in een Ferrari rond gaan rijden. Charles Leclerc kan dat wel. Sterker nog: die krijgt hij waarschijnlijk gewoon cadeau.

Charles Leclerc heeft recentelijk een gloednieuwe Ferrari in ontvangst mogen nemen: een 488 Pista Spider. Daarmee kun hij dus met het dakje open door Monaco cruisen en tegelijkertijd is een Pista een heel leuk speeltje om mee door de heuvels rond Monaco te knallen. Alhoewel zoiets voor Formule 1-coureurs misschien minder opwindend is dan voor ‘gewone’ Ferrari-eigenaars.

Je weet bij Ferrari nooit wat ze allemaal eisen, maar het lijkt erop dat Charles gewoon de vrije teugel heeft gekregen bij het uitvoeren van zijn Ferrari. Hij heeft met de mensen van de Tailor Made-afdeling om de tafel gezeten en koos voor matzwart met striping in de kleuren van Tommy Hilfiger. Of de Poolse vlag. Of de vlag van Monaco, dat zou ook nog kunnen.

Naast de striping heeft de 488 Pista van Charles Leclerc nog wat persoonlijke touches gekregen. Op de B-stijl is bijvoorbeeld zijn racenummer te vinden en in het interieur is zijn handtekening tussen de stoelen geborduurd. Zoiets zagen we ook bij Vettel die zijn logo (ja, Vettel heeft een eigen logo) op de stoelen had laten zetten bij zijn Speciale, F12tdf en LaFerrari. Die heeft hij inmiddels van de hand gedaan, omdat hij blijkbaar niets meer met Ferrari te maken wilde (of mocht) hebben.

Charles Leclerc wil nog wél wat met Ferrari te maken hebben en mag nu zowel onder werktijd als in zijn vrije tijd in een Ferrari vertoeven. Mocht je tijdens de eerstvolgende vakantie in Monaco deze matzwarte Pista spotten, dan weet je dus van wie hij is.

Foto’s: Balco