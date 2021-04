Lynk & Co 02 is hete hatchback met Volvo-techniek - Autoblog.nl

Komt een nieuw merk anno 2021 nog met een (hete) hatchback? Ja dus.

Het is gezellig geworden in de Volvo-familie, of beter gezegd de Geely-familie. Naast Volvo zijn er in Nederland nu ook Polestar en Lynk & Co. Dit laatste merk komt Volvo ook in Europa beconcurreren met de 01, een broertje van de XC40.

Naast de 01 hebben we ook de – jawel – 02 voorbij zien komen. Dit was wederom een cross-over. Lynk & Co heeft een beetje een rommeltje gemaakt van de naamgeving, waardoor de 02 kleiner is dan de 01. Verwarring alom. Wel staan beide modellen op hetzelfde platform, namelijk dat van de XC40.

Het lijkt er dus op dat een nieuw merk niet eens meer de moeite neemt om met andere modellen te komen dan cross-overs. Zij hebben in ieder geval geen last van een heritage waar ze per se aan vast moeten houden.

Toch komt Lynk & Co nu met een ‘ouderwetse’ carrosserievorm: een hatchback. Dit is simpelweg de 02 die we al kenden, maar dan niet hoog op zijn pootjes. Deze versie noemt Lynk & Co de 02 Hatchback. Hoe kómen ze er op.

De Lynk & Co 02 Hatchback ziet eruit als een hot hatch met de knaloranje kleur en maar liefst vier uitlaatpijpen. Heeft deze auto ook de power om deze sportieve looks te rechtvaardigen? Jawel, de Lynk & Co 02 Hatchback heeft een 2.0 turbo met 254 pk en 350 Nm koppel. Dit blok is ook te vinden in onder meer de V40 en V60. Niks mis mee dus.

De hamvraag is of de Lynk & Co 02 Hatchback ook naar Europa komt. Die vraag kunnen we nog niet definitief beantwoorden, maar reken er maar niet op.