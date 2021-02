Sebastian Vettel doet zijn Ferrari-collectie van de hand - Autoblog.nl

Misschien wil hij wat ruimte vrij maken voor zijn Aston Martin-collectie?

Sebastian Vettel gaat proberen zijn carrière op een positieve noot te eindigen bij Aston Martin. Bij Ferrari zat dat er duidelijk niet meer in. Sebastian Vettel zal daarom waarschijnlijk geen bijster positieve herinneringen overhouden aan zijn stint bij Ferrari. In ieder geval niet aan het rampzalige laatste seizoen.

Vorige werkgever

In zijn garage stonden nog wel een paar auto’s die hem herinnerden aan zijn vorige werkgever. Vettel had namelijk een Ferrari-collectie ter waarde van enkele miljoenen in zijn bezit. Nu Vettel is overgestapt naar Aston Martin doet hij de auto’s plotseling allemaal van de hand. Daardoor zou je bijna denken dat hij niets meer met Ferrari te maken wil hebben. Of zou Seb de auto’s weg doen omdat zijn salaris dit jaar een stuk lager uitvalt? Feit is in ieder geval dat de auto’s nu te koop worden aangeboden.

Big Five

Het gaat om vijf Ferrari’s. Dat is nog een redelijk bescheiden aantal, maar het zijn niet de eerste de beste Ferrari’s. Vettel heeft om te beginnen drie auto’s uit de Big Five in zijn bezit: een F50, een Enzo en een LaFerrari. Alle drie de exemplaren zijn uitgevoerd in Rosso Corsa. Alleen deze drie auto’s naast elkaar zien staan moet al heel gaaf zijn.

Logo

Naast dit indrukwekkende trio bevat de Ferrari-collectie van Vettel nog uit twee andere recente modellen, en dat zijn ook niet de minste. Het betreft namelijk een 458 Speciale en een F12tdf. Voor de afwisseling zijn deze niet uitgevoerd in rood. De Speciale is gehuld in zwart (Nero Stellato Livrea om precies te zijn), terwijl de F12tdf is uitgevoerd in een drielaagse gele lak (Giallo Triplo Strato). De auto’s hebben ook nog een persoonlijke touch gekregen: op de hoofdsteun prijkt een Vettel-logo. Dit is ook in de LaFerrari te vinden.

Kilometerstand

Vettel is weinig op pad geweest met de auto’s, want ze hebben stuk voor stuk een bijzonder lage kilometerstand. De F50 heeft nog de hoogste kilometerstand (6.939 km), maar die is eerst nog van een Deen geweest. De LaFerrari heeft maar een schamele 450 km op de teller staan. Voor zijn werk in een Ferrari rijden vond Vettel blijkbaar al genoeg. Een LaFerrari voelt misschien ook niet meer zo snel aan als je wekelijks in een F1-auto rijdt. Of schatten we de SF1000 nu te hoog in?

Duitse auto’s

Naast zijn Ferrari-collectie doet Vettel ook nog drie Duitse auto’s weg. Het gaat om een BMW Z8, een SLS AMG en een SL 65 AMG Black Series. Die laatste was een cadeautje. Deze auto kreeg hij namelijk na zijn zege tijdens de eerste Grand Prix van Abu Dhabi in 2009. Dit was destijds zijn vijfde overwinning.

Prijzen

We weten niet wat Vettel nog overhoudt na deze uitverkoop, maar hij had in ieder geval een goedgevulde garage. De auto’s worden nu allemaal aangeboden via de Britse dealer Tom Hartley Jnr. De Z8 en de SLS zijn de goedkoopste van het stel: deze auto’s worden allebei aangeboden voor omgerekend €200.100. De Black Series is al een stuk prijziger: daar wordt €316.000 voor gevraagd. Daarna volgen de Speciale en de F12tdf, die respectievelijk €402.000 en €833.000 kosten. De prijzen van de F50, Enzo en LaFerrari zijn op aanvraag, dus dan weet je genoeg. Die kosten waarschijnlijk alle drie ergens tussen de €2 en €3 miljoen.

Foto’s: Tom Hartley Jnr.