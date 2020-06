Wablief? Max Verstappen kiest voor Ferrari!

Tsja, dan moeten Aston Martin of Honda zich maar drukker maken als ze niet willen dat Max Verstappen een Ferrari kiest.

Als Formule 1-coureur ben je een uithangbord. In principe voor alles waar je mee te maken hebt, maar met name voor je team en alle sponsors ervan. Dat is positief, want dankzij die sponsoren is het team een stukje competitiever.

Geen medelijden

In het geval van Max Verstappen hoef je er zeker geen medelijden mee te houden. Waarschijnlijk krijgt ie een Mobil 1/Esso tankpas. De tijd aflezen kan ‘ie aflezen vanaf een Tag Heuer horloge. Bellen kan via AT&T. Mocht ‘ie Red Bull niet lekker vinden, maakt Rauch geweldige appelsap. Lopen kun je doen op Puma sneakers.

Aston Martin

En terwijl je racet in een F1 wagen, is je auto van de zaak een Aston Martin. Kortom, goed voor elkaar. Zeker omdat het salaris ook nog eens vorstelijk is. Nu zijn er maar enkele mensen op deze aardkloot die kunnen wat Verstappen kan, dus het is hem van harte gegund.

Verstappen kiest Ferrari

Maar kun je een niet Aston Martin kopen als exotische sportwagen? Maar natuurlijk! Via de Gazetto Dello Sport hebben we kunnen vernemen dat Max dan echt over gestapt is op Ferrari. Niet het team, wel de auto.

Monza SP2

Het is echter niet de minste. Max Verstappen heeft volgens de Italiaanse kwaliteitspublictie een Ferrari Monza SP2 besteld! De SP2 is een bijzonder V12 Roadster waar er maar 499 van gebouwd worden. De auto kost zo’n 1.600.000 euro. Onder de kap ligt een 810 pk sterke V12.

Klimaat

Dat is nog de prijs exclusief belastingen. Daar komt nog een kleinigheidje BPM op. Dus als Verstappen de Ferrari SP2 Monza laat registreren in Nederland. Grote kans dat ‘ie lekker in Monaco blijft: past veel beter bij het klimaat aldaar. Niet alleen het mediterrane klimaat, maar ook het belastingklimaat.