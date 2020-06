Dit is de origineelste Lancer Evo van Marktplaats

We gingen vandaag zoeken naar de origineelste Lancer Evo, gewoon omdat het bijzonder gave en unieke auto’s zijn.

Het is een van de gaafste auto’s die ooit is gebouwd: de Mitsubishi Lancer Evolution. Het is zo’n auto die alles doet wat je ervan verwacht, plus meer. De auto is niet al te groot, niet al te zwaar, behoorlijk praktisch én voorzien van best wel exotische techniek. Kortom, de ideale auto voor de petrolhead die 1 auto heef waarmee alles gedaan moet worden.

Zeldzaam

In Europa zijn de Lancer Evo’s behoorlijk zeldzaam. In Nederland werden ze lange tijd niet geleverd. De meeste exemplaren hebben het stuur ook aan de linkerkant zitten: in Japan, Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk rijden er redelijk wat rond. Dat is logisch, want daar zit het stuur ‘toevalllig’ al aan de goede kant.

Lancer Evo VIII

De Lancer Evolution was grijs al een tijdje leverbaar in Nederland, vanaf de Evo V. Maar de Lancer Evo VIII was de eerste die specifiek voor Europa gehomologeerd werd. Om aan specifieke emissie eisen te voldoen, moest de 4G63 motor wel iets terug-getuned worden, naar 265 pk. In principe nog altijd voldoende om lol mee te beleven. Het lijkt ook ‘slechts’ 15 pk minder te zijn, alhoewel de Japanse Evo er in standaard vorm meer dan 300 pk uitperste.

Getuned

Logisch dus dat veel Evo’s zijn getuned. Er is enorm veel voor te krijgen en de techniek kan het goed hebben. Voor vandaag ging ondergetekende even op zoek op marktplaats naar de origineelste Lancer Evo van Nederland. Dat was een vrij korte zoektocht, want er staan maar zes Evo’s op Marktplaats. Ondanks dat ze allemaal erg gaaf zijn, is dit exemplaar de gaafste. De auto komt uit 2004 en heeft sindsdien iets meer dan 50.000 km gelopen. Voldoende om de boel draaiende te houden, maar niet te veel om nog door te verkopen.

Origineelste Lancer Evo

Het is namelijk de origineelste Lancer Evo van Marktplaats. Werkelijk alles lijkt nog als nieuw te zijn. Check die fraaie eenvoudige Enkei-velgen, met daarachter de suite Brembo-schijfjes en klauwen. Mocht je denken dat het een kale RS is, zit je ernaast.

GSR

Dit is namelijk de luxere GSR. De RS heeft namelijk geen lichtmetaal, meegespoten spiegels (en handgrepen) en een nog kaler interieur. Ook qua hardware is deze GSR helemaal goed: deze heeft het AYC (Active Yaw Control), dat de andere modellen niet hebben.

Enorme held

Om precies te lezen wat het doet met de auto, lees onze special er even op na. Maar heel kort samengevat: het maakt een enorme held van jouw als bestuurder in het bijzonder en als persoon in het algemeen. Ook zin om een beter persoon te worden? Check dan de Marktplaats advertentie en koop deze rallyspecial, nu het nog kan.