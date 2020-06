BREEK! Dit is de nieuwe Citroën C4 (en ë-C4!)

De nieuwe Citroën C4 en ë-C4 knallen op je beeldscherm!

Eindelijk heeft Citroën een opvolger klaarstaan voor de C4! De onthulling van de auto werd pas over twee weken verwacht, maar Citroën trekt voortijdig het digitale doek van de nieuwe C4 en de geheel elektrische ë-C4.

Berline

De vorige Citroën C4 was nog een keurige hatchback, of een ‘berline’, zoals het in het Frnakrijk wordt genoemd. Gek genoeg was er in Europa alleen keuze uit een vijfdeurs hatchback (in China was er ook een sedan). De nieuwe Citroën C4 is compleet anders.

Vierdeurs SUV Coupé

Het is namelijk een vierdeurs SUV-coupe achtig dinges-geval. Jazeker, het innovatieve en charmante merk met iconen als de 2CV, Traction Avant DS, CX en GS heeft gekozen voor hetzelfde recept dat BMW toepaste op de X6. Dat lijkt lastig te rijmen.

Schoorsteen

Aan de andere kant, Citroën heeft het geprobeerd met de C4 en daar zaten de klanten kennelijk niet op te wachten. Ook bij de C4 Cactus werden de typische kenmerken bij de facelift eruit gehaald. Misschien is een vierdeurs SUV coupé het type auto waarop men zit te wachten. De schoorsteen moet immers wel roken, ook bij Citroën.

Elektrisch, benzine of diesel

Er is dus een nieuwe Citroën C4 en ë-C4. Die laatste is geheel elektrisch. De eerste kun je krijgen met een benzine- of dieselmotor. Daar zijn overigens nog geen details van bekend. Sowieso is Citroën begrijpelijkerwijs niet al te schuitig met informatie.

Maximaal comfort

Wel wordt ingezet op maximaal comfort bij de nieuwe C-segmenters. Dat is wel verfrissend. Het woordje ‘sport’ komt geen één keer voor in het persbericht van Citroën. Wal dat souplesse en stilte erg belangrijk waren bij de ontwikkeling. Hulde!

Officiële onthulling

De officiële onthulling van de nieuwe Citroen C4 en ë-C4 vindt plaats op 30 juni aanstaande. De levering van de auto’s kun je verwachten in de tweede helft van 2020, dit jaar nog dus.