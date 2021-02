Zin in de zomer met duurste cabriolet van Marktplaats - Autoblog.nl

Na nog even geschaatst te kunnen hebben, begint het voorjaar weer langzaam zijn warme vormen aan te nemen. Met de duurste cabriolet van Marktplaats kun je alvast in de stemming komen.

Februari 2021 kende een rollercoaster van weersomstandigheden. Je denkt na de decembermaanden dat het wel klaar is met het slechte weer, maar qua temperatuur zakte het kwik eerst flink. Zo kon Nederland ineens en masse gaan schaatsen! Dan moest je het wel snel doen, want een week later was het weg en kregen we zowaar zonnig weer. Dat laatste lijkt een stijgende lijn in te zitten voor de komende periode.

Huracán Evo

Om je helemaal klaar te stomen voor de zomer, zochten wij even op Marktplaats de duurste cabriolet voor je op. Technisch gezien is het geen cabrio, maar een roadster. Of zoals de Italianen dat altijd zo mooi zeggen, een Spyder. Het gaat om een Lamborghini Huracán Evo. Voor wie even de variaties in de Huracán-reeks een beetje vergeten is: dit is de gefacelifte Huracán met vierwielaandrijving. Die kreeg bij de laatste facelift iets andere styling, te herkennen aan de velgen en de ‘tweedelige’ koelsleuven in de bumper, samen met een iets andere achterbumper met meer uitgesproken uitlaten, een nieuw scherm in het interieur en een powerboost naar een Performante-achtig getal van 640 pk. De Evo is dus beschikbaar als Coupe en als Spyder, die laatste is de duurste cabriolet op Marktplaats.

Duurkoop

Het soort auto geeft natuurlijk al aan dat dit geen koopje gaat worden, maar er is weinig bespaard op de gifgroene Huracán Evo Spyder. Hoe de kleur heet staat er niet bij, kijkend naar de configurator denken wij met Verde Mantis te maken te hebben. De rest is vooral uitgevoerd in zwart, zoals de velgen en het interieur. Op beide plekken vind je wel weer een contrasterend groen, zoals bij de remklauwen en de accentlijnen in het interieur. De zwarte streep die over de kofferklep loopt lijkt ook vanuit de fabriek te komen. Dat zou kunnen betekenen dat ook de bespoke-afdeling Ad Personam zich met deze Huracán Evo Spyder heeft bemoeid. Dan tikt de teller lekker door.

Specs

Over doortikkende tellers gesproken: de duurste cabriolet van Marktplaats is ook één van de snelste. De 5.2 liter grote V10 levert dus 640 pk, waarmee de Huracán Evo Spyder zich naar de 100 km/u torpedeert in 3,1 seconden. De teller houdt op bij 325 km/u. De auto is zwaar (1.542 kg) maar probeert met vierwielbesturing toch lekker in de bochten te liggen. Qua rijplezier zijn dit soort auto’s natuurlijk ongeëvenaard.

Dat geldt dus ook voor de prijs. De duurste cabriolet van Marktplaats kost 368.800 euro. Net geen vier ton voor de instap(!) Lamborghini. Kopen kan bij de advertentie van de Huracán Evo.