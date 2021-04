Evo winnaar crasht Evo in recordtempo. Uiteraard. - Autoblog.nl

Deze Evo winnaar was een paar uurtjes heel erg blij met een Evo. Daarna kon de politie weer aan de slag.

Het is en blijft een wonderlijk fenomeen: auto’s winnen. Vroeger kwam het weleens voor bij een grote zaterdagavond-show op televisie. Dan kon je in een splinternieuwe Opel Kadett D of BMW 316i Compact wegrijden.

Oh, en het is was natuurlijk mogelijk om een auto te winnen door een stukje krant voor de ruit te plakken. Bij de introductie van de Mitsubishi Carisma was er zo’n een actie. Als je de middenpagina van de krant (waar héél groot CARISMA op stond) zichtbaar achter een raam op je woning plaatste, maakte je kans op zo’n intenst saaie auto. Het resultaat laat zich eenvoudig voorspellen, want in heel Nederland hingen er overal Carisma-posters. Lees hier het volledige Carisma reclame stunt artikel (inclusief André van Duin-video!).

Evo winnaar

Maar voor nu is er een andere Mitsubishi die gewonnen kon worden. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit soort winacties mateloos populair. Het recept is simpel, want je legt een redelijke som geld neer en je maakt kans op een auto. In veel gevallen gaat het om nieuwe auto’s, maar deze keer is het een occasion die gewonnen kon worden. Niet de minste occasion trouwens, het betreft namelijk een Mitsubishi Lancer Evolution IX GSR FQ-320.

Ene Adam Griffiths, gehuld in trendy North Face-joggingpak, was de gelukkige. Hij en zijn baard mochten plaats nemen in de snelle en legendarische Mitsubishi. Samen mochten hij en zijn hoofddeksel vechten tegen de vooroordelen jegens pet-dragende heerschappen. Dan zijn we nu met zijn allen heel erg benieuwd: is dat ook gelukt?

Crash

Nou, nee. Helaas niet. Want nog geen 24 uur later meld de politie van South Wales op Facebook dat er een auto gecrasht is op een 30 mph-weg. Het is een rode Evo IX en aan de wielen, spoiler, velgen en badge kunnen we opmaken dat het een identieke FQ-320 is. De organisatie die de auto heeft weggeven, bevestigd dat het om dezelfde auto gaat.

Het was nogal nat en we zien een bocht en bruggetje. Dat zijn kennelijk veel uitdagingen voor een verse Evo bestuurder, kennelijk. Nu zal iedere nieuwbakken eigenaar denken: “deze auto willen we heel erg lang heel houden…”. Dat gebeurde helaas niet met dit exemplaar.

Fotocredits: South Wales Updates