Tiff Needell veilt unieke Mitsubishi Evo's en rallyauto's - Autoblog.nl

Altijd al amper gebruikte rallyauto’s, Evo’s of sportauto’s van Mitsubishi willen kopen? Dan is dit je kans.

Mitsubishi heeft vandaag de dag misschien een niet bijster spannende showroom, vroeger was dat toch echt anders. Denk aan coupés als de Starion of de 3000GT, of al die Lancer Evolutions die het bedrijf over de jaren heen maakte. En dan zijn er nog de rallyauto’s die je wellicht niet in de showroom kon kopen, maar wel op tv of zelfs in het echt voorbij kon zien razen.

Net als andere autofabrikanten heeft Mitsubishi over de jaren heen veel bijzondere exemplaren voor zichzelf bewaard. Ook importeurs willen nog wel eens een bijzondere auto achterhouden. Zo ook de Britse importeertak, die auto’s als de eerste Engelse Mitsubishi heeft bewaard. Een Colt Lancer 1.4 uit 1974, voor wie het wilde weten. Andere voorbeelden zijn een Galant Rally, een Lancer Evolution IX Group N Works Rally Car en een Lancer Evo IX MR FQ-360 HKS met niet eens vijfduizend mijl op de teller.

Het zijn niet alleen maar rallyauto’s die kunnen offroaden; Mitsubishi maakte ook wat SUV’s en pick-ups. Daar heeft Colt Car Company, zoals de Britse importdivisie heet, er ook wat van verzameld. Denk aan twee Shoguns, eentje uit 2000 en een iets oudere uit 1987. Een bijzonder exemplaar is de Mitsubishi Jeep CJ-3B. Zoals de naam doet vermoeden gaat het hier om een Willys Jeep met een Mitsubishi-logo, waarvan Colt acht stuks importeerde. Nóg unieker is de L200 Desert Warrior, die Mitsubishi samen met het Britse Top Gear Magazine van upgrades voorzag.

De importeur wil nu van deze Heritage Collection af. Daarom hebben ze Tiff Needell benaderd, die net aan een eigen veilingplatform bezig was: Auto Auction. Vanaf 1 april begint de veiling, maar nu kan je de bijzondere collectie al online beschouwen. Needell heeft ook enkele filmpjes online gezet waarin hij over de auto’s vertelt.

In totaal worden er 51 objecten geveild, maar dat zijn lang niet allemaal auto’s. Er zitten ook kentekens bij, zoals A1 MMC of P1 HEV. Op Auto Auction staan vijftien auto’s. Allemaal zonder reserveprijs, de rallyauto’s, Evo’s en andere mooie bolides van Mitsubishi worden dus sowieso verkocht.