Dit is de perfecte auto voor dubbelgangers van dictators

Deze auto kun je prima ten prooi laten vallen aan een autobom. Opgeruimd staat netjes.

Stel, je bent dictator van een Noord-Afrikaans land, wat is dan de ultieme auto om je status te onderstrepen? Een goudkleurige Dartz natuurlijk. Bij voorkeur met walvispenisleer. Helaas is dat laatste niet mogelijk, omdat Pamela Anderson daar een stokje voor heeft gestoken.

Maar ook zonder walvispenisleer is een Dartz het ultieme statussymbool. Het was daarom ook niet verwonderlijk dat generaal-admiraal Haffaz Aladeen er eentje had in de film The Dictator. Nou ja, eentje… hij had er drie. Allemaal uitgevoerd in de enige juiste kleur: goud.

Ook als je geen dictator bent kun je zo’n Dartz bemachtigen. Naast drie exemplaren voor de film hebben de Litouwers namelijk nog zeven stuks gebouwd van de Aladeen Edition. Speciaal voor de wannabe-dictators.

Dartz meldt nu dat ze de laatste van die tien te koop hebben staan. Helaas wacht een bittere teleurstelling bij het zien van de foto’s. Dit is namelijk helemaal niet de auto die in de film te zien was, maar een slap aftreksel daarvan. Misschien een leuke auto voor de dubbelganger van een dictator, maar generaal-admiraal Aladeen zou hier zeker geen genoegen mee nemen.

De échte auto’s van The Dictator zijn namelijk Dartz Kombat’s. Die zijn gebaseerd op de T-98 Kombat, een gepantserd voertuig van Russische makelij. Dat is dus niet de auto die we hier zien. Deze Dartz is gebaseerd op een Hummer H2. Je zou het niet direct zeggen, maar als je naar de zijruiten kijkt zie je dat dit potverdorie gewoon een vermomde H2 is. Blijkbaar waren ze bij Dartz door hun voorraad T-89’s heen.

Dat weerhoudt Dartz er niet van om doodleuk een prijs van $500.000 tot $750.000 te noemen in het persbericht. Dit hebben ze blijkbaar gekopieerd uit een ouder persbericht, want dat was het prijskaartje dat destijds aan een Aladeen Edition hing. Maar nogmaals: dat was een gepantserde T-98 Kombat, wat toch even andere koek is dan een Hummer H2 met een lelijke bodykit. Waarschijnlijk hoopt Dartz dat mensen het verschil niet zien.