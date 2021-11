Kijk, 2022 wordt een geweldig jaar voor LEUKE youngtimers!

Ook voor leuke youngtimers gaat het een geweldig jaar worden.

Youngtimers zijn leuk! Vorige week namen we de betaalbare en verstandige youngtimers met je door. We zitten namelijk aan het einde van het jaar. Dat betekent dat we volgend jaar nieuwe youngtimers gaan krijgen! Goed nieuws voor de petrolhead, want er zijn ook een hele hoop leuke auto’s die volgend jaar 15 jaar worden.

Uiteraard gaan we niet zeggen dat het direct verstandig is om deze auto’s zakelijk te gaan rijden. Zeker de auto’s aan de onderkant van het lijstje kunnen zorgen voor enorme reparatiekosten. Aan de andere kant, een nieuwe sportwagen kost je ook handen vol geld in aanschaf én afschrijving. Daar heb je in dit geval minder last van.

We beginnen ten eerste met de leuke auto’s die nog een beetje betaalbaar zijn. Vervolgens gaan we door naar het duurdere spul die bijna in de YOLO-categorie vallen. Het zijn absoluut leuke youngtimers die een extra beurtje meer dan waard zijn.

Toyota Yaris TS (XP90)

Wat is het?

Een lauwwarme hot hatch die zo lauwwarm was, dat bijna iedereen vergat dat die bestond. Een tweede generatie Yaris met een 1.8 motor uit de Avensis.



Wat is er zo bijzonder aan?

Eigenlijk niet zo heel erg veel. Nieuw was er ook geen reden om een Yaris TS te verkiezen boven een snelle Fiesta of Clio. Maar als je er nu eentje tegenkomt, is ‘ie het overwegen waard. De Yaris TS is namelijk betrouwbaar, compleet uitgerust en rijdt op zich best leuk. Zo lang je maar onthoud dat dit een ‘warme’ hatch is, geen hete.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Er was er maar eentje: altijd een 1.8 VVT-i met handbak. De perfecte eerste auto voor de beginnende petrolhead.

Wat kost dan een redelijk exemplaar?

Het feest begint al vanaf 5.000 euro!

Honda Civic Type R (FN2)

Wat is het?

Police Academy 22 op wielen, volgens Jeremy Clarkson.

Wat is er zo bijzonder aan?

Net als de Toyota was dit ‘nieuw’ niet een geweldige aanbieding. Niet heel erg goedkoop, trager dan zijn voorganger, mindere rijeigenschappen. En toch, als je er nu in rijdt en vergelijkt met de steriele downsize-doosjes, dan is het het zeker erg grappig. Die motor is een spektakel, de zesbak schakelt goddelijk en het uiterlijk is opvallend genoeg nog erg vers. Het interieur eveneens. Erg knap. Nieuw was het niet de beste koop, maar deze Honda is geweldig als je zoekt naar leuke youngtimers.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Er was maar één uitvoering van de rappe Civic. In Engeland kon je ook de ‘Championship White’-editie krijgen. Die had een sperdiff. Sommige eigenaren hebben deze later laten retrofitten. Het maakt de auto wel ietsje leuker. De snelle Mugens hebben wij in Nederland nooit gehad.

Wat kost dan een redelijk exemplaar?

Ongeveer 8.000 euro

Subaru Impreza WRX (GH)

Wat is het?

Een C-segment hatchback met rallygenen. Een boxermotor én vierwielaandrijving.

Wat is er zo bijzonder aan?

In de jaren ’90 was de Impreza GT Turbo de populairste Subaru in nederland (qua verkoopaantallen). In 2007 was dat ernstig teruggelopen. Subaru koos voor een nietszeggende hatchback-koets. Maar je hebt wel een zeer goed te kietelen 2.5 boxermotor én permanente vierwielaandrijving.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Er was er maar een Impreza WRX, met 2.5 turbomotor, AWD en zesbak. De leukere STi kwam een jaar later. In de UK had je diverse Prodrive Performane Packs, waarvan je de onderdelen nog kun retrofitten. Dan ga je van 230 naar 270 pk.

Wat kost dan een redelijk exemplaar?

Vind er maar eens eentje. Tussen de 12-14 mille.

Renault Megane R26 F1-Team

Wat is het?

Het bewijs dat voorwielaandrijving heel erg goed kan zijn. Er waren al diverse snelle versies van de Mégane Renault Sport, zoals de Cup, Trophy en F1 Team. De R26 deed daar een schepje bovenop met een strakker chassis, sperdifferentieel én meer vermogen aan. De R26 behoort met recht tot de leuke youngtimers, zo niet de leukste.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het rijden! Het zijn zeldzaam vermakelijke hatchbacks. Je kan er nog ouderwets de hooligan mee uithangen. Daarbij is de Mégane R26 ook nog eens vrij praktisch, alhoewel het altijd een driedeurs is.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Er is er maar eentje en die is briljant. De R26-R kwam later pas.

Wat kost dan een redelijk exemplaar?

Ze beginnen prijzig te worden, deze leuke youngtimers. Je hebt minimaal 15.000 euro nodig. 20 mille als er weinig kilometers op staan.

Opel GT

Wat is het?

Een Pontiac Solstice met dikke motor en Scion koetswerk. Een regelrechte MX-5-concurrent.

Wat is er zo bijzonder aan?

De auto doet alles anders dan een MX-5. De Opel GT ziet er geweldig uit en heeft een bovengemiddeld potente 2.0 Ecotec turbomotor met 260 pk. Voor de rest is de Mazda superieur qua rijden. Niet onbelangrijk.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Een Mazda MX-5 heeft altijd de voorkeur. Kijk uit met import Saturns en Pontiacs: die had je in de VS ook met 140 pk. Dan is de auto in alles minder dan de MX-5.

Wat kost dan een redelijk exemplaar?

Even checken met de MX-5 club. Zonder gekheid: voor 15.000 euro heb je er eentje.

Maserati Quattroporte Sport GT S (M139)

Wat is het?

De Maserati die iedereen wel hebben en toch weer niet. In 2008 werd de Quattroporte gefacelift, maar in 2007 was er nog één feestuitvoering, die óók de Quattroporte Sport GT S heet. Absoluut behorend tot de leuke youngtimers en zeker niet bij de verstandige.

Wat is er zo bijzonder aan?

Iedereen ziet deze boven het hoofd. Uiteraard zoek je de versie van na de facelift. Maar deze is stiekem nog mooier en heeft de hoogtoerige 4.2 die stiekem nog gaver klinkt.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Een van de 667 gebouwde exemplaren doet het prima.

Wat kost dan een redelijk exemplaar?

In Duitsland pik je ze voor minder dan 20 mille op. Dat is meteen de prijs voor de eerste grote beurt, waarschijnlijk.

Audi R8 (Typ 42)

Wat is het?

Een supercar met middenmotor en vierwielaandrijving. Een Lamborghini voor weinig.

Wat is er zo bijzonder aan?

Kijk ernaar!!! Het is een Audi supercar! De rijeigenschappen zijn nog altijd het meest indrukwekkend. Met de originele R8 kon je behoorlijk goed spelen.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Als het een youngtimer moet zijn, zit je sowieso aan de V8 vast. Die heeft ook het leukste bochtengedrag en klinkt erg goed. De handbak verdient de voorkeur, maar de R-Tronic is niet zo slecht als iedereen zegt.

Wat kost dan een redelijk exemplaar?

Het feest begint bij 50.000 euro. Een goed onderhouden exemplaar met weinig kilometers kost ietsje meer. Handbakken zijn duidelijk duurder en zeldzamer.

Nissan GT-R (R35)

Wat is het?

De R35-generatie van een serie bijzonder snelle Nissans. De ultieme alleskunner.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het is een serieus capabele en snelle auto, ook anno 2021 kun je met een standaard Nissan GT-R een nieuwe Porsche 911 te kakken zetten. Dan hebben we het over Carrera’s. Als je bereidt bent te investeren kun je ook met gemak Turbo’s en GT3’s de baas.

Welke uitvoering moet ik nemen?

De Nissan GT-R Black Edition komt het meeste voor en heeft alles wat je kunt wensen.

Wat kost dan een redelijk exemplaar?

48.000 euro. Ja, de goedkoopste in Nederland kost 48.000 euro.