Laat Mercedes straks je banden leeglopen?

Mercedes heeft een nieuwe manier van remmen bedacht. Het is eigenlijk een beetje het tegenovergestelde van pompend remmen.

Snelheid maken in een auto is heel leuk, maar het is ook prettig dat je weer snelheid kunt minderen als het moet. Dat kan in principe gewoon met je schijfremmen of door af te remmen op de motor. Mercedes heeft echter nog iets anders bedacht.

Dat weet het Amerikaanse Carbuzz te vertellen op basis van een Mercedes-patent dat ze hebben opgedoken. Het gaat om een nieuw remsysteem dat de banden een stukje laat leeglopen. Waarom? Een zachtere band heeft een groter contactoppervlakte met het wegdek. Dat betekent meer rolweerstand en dat betekent weer dat de auto afremt. Briljant!

Zoals je misschien al kunt raden is het systeem niet bedoeld ter vervangen van schijfremmen. Het is ook niet bedoeld ter ondersteuning. Het systeem is bedoeld als back-up, mocht het remsysteem falen. Nu is er bij een gescheiden remsysteem in principe altijd back-up, maar extra back-up kan nooit kwaad, nietwaar?

Het systeem is vooral bedoeld voor elektrische auto’s, die naast conventioneel remmen ook veel regeneratief remmen. En dat brengt weer zijn eigen technische problemen met zich mee.

Het gepatenteerde systeem van Mercedes kan de banden niet alleen leeg laten lopen, maar ook weer terugbrengen op de gewenste bandenspanning. Zolang dat niet het geval is krijg je een waarschuwing en is de topsnelheid begrensd.

Een systeem om banden leeg te laten lopen en op te pompen is allesbehalve nieuw, want dit wordt al volop gebruikt bij off-roadvoertuigen. Mercedes is nu dus aan het kijken om zo’n systeem te gebruiken voor remmen. Zoals wel vaker het geval is bij patenten is het maar de vraag of en wanneer we hier iets van terug gaan zien. Maar het patent heeft Mercedes in ieder geval.