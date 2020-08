Dit is de perfecte G-klasse voor een maffiabaas

Met deze G 63 Limousine laat je zien wie er de baas is, en dankzij de bepantsering blijf je dat ook.

Als maffiabaas sta je natuurlijk een beetje voor lul als er een rapper of voetballer naast je komt rijden in exact dezelfde auto. Je bent maffiabaas, dus dan moet je wel een beetje indruk maken. Zonder dat rivaliserende maffioso je iets aan kunnen doen.

Als dat ongeveer je eisenpakket is, ben je bij het Canadese INKAS aan het juiste adres. Zij bieden namelijk een gepantserde Mercedes-AMG G 63 limousine aan. In deze 6,18 meter lange auto ben je van alle gemakken voorzien en je hebt bovendien niets te vrezen van kwaadwillende lieden.

De extra lengte is niet besteed aan een extra zitrij. Integendeel, het aantal zitplaatsen is juist afgenomen. In plaats van een achterbank zijn er twee luxe zetels verschenen, waarin zelfs LeBron James nog de benen kan strekken. De stoelen kunnen verder achterover dan de gemiddelde tandartsstoel en zijn ook nog eens voorzien van een massagefunctie.

Als je de juiste stand van de stoel hebt gevonden kun je vervolgens genieten van het uitzicht op een enorme 4K-tv. Je hoeft niet op een droogje te zitten, want een ingebouwde koelkast behoort ook tot de inventaris.

Om te zorgen dat je optimaal kunt ontspannen is deze Mercedes G 63 voorzien van de nodige bescherming. Dat is ten slotte de specialiteit van INKAS. Reken dus op bepantsering rondom, kogelvrij glas, infraroodcamera’s en warmtecamera’s. Optioneel kunnen daar nog zaken als een sirene, krachtigere remmen en een brandblussysteem aan toegevoegd worden.

Met deze gepantserde G 63 AMG Limousine heb je dus geen Maybach meer nodig. Het zal geen verrassing zijn dat hier een stevig prijs kaartje aan hangt. Inkas vraagt 1 miljoen euro voor deze über-G-klasse.

Foto’s en video: INKAS Armored