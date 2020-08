Deze auto’s kelderden het hardst in waarde

Tenzij je gek bent op afschrijving, kun je deze auto’s beter links laten liggen. Als je links rijdt in ieder geval.

Bij het berekenen van het kostenplaatje van een auto blijft de restwaarde altijd gissen. Ook al kun je nog zo goed overweg met een rekenmachine, voor de restwaarde heb je meer aan een glazen bol. In de toekomst kijken gaat niet lukken, maar terugkijken wel.

Dat is dan ook wat het Britse magazine What Car? deed. Zij zochten uit welke auto’s het hardst zijn gekelderd qua waarde. Opgelet: het gaat dus om Britse auto’s en Britse prijzen. Desalniettemin is het interessant om te zien welke auto’s er in het lijstje terechtgekomen zijn.

De Britten hebben gekeken over een periode van drie jaar. Daarbij zijn ze uitgegaan van auto’s met 36.000 mile op de klok. Dat komt neer op bijna 58.000 km. Om even in Britse sferen te blijven: hier is without further ado de top tien auto’s met de meeste afschrijving:

Model Nieuwprijs Prijs na 3 jaar Restwaarde Maserati Quattroporte

V6 diesel £75.735 £15.775 20,8% Fiat Tipo

1.6 Multijet Lounge £21.815 £4.600 21,1% Peugeot 308

1.5 Blue HDi 100 Active £22.740 £4.875 21,4% Audi A8 L

55 TFSI £107.535 £24.925 23,2% Mercedes S560

Cabrio Grand Edition £125.010 £30.300 24,4% Peugeot 108

1.0 72 Allure 3drs £14.140 £3.475 24,6% Citroën C1

1.0 VTi 72 Feel 3drs £12.795 £3.275 25,6% Jaguar XF

3.0d V6 Portfolio £50.550 £12.950 25,6% Fiat 500C

1.0 Mild Hybrid Launch Ed. £19.800 £5.225 26,4% Vauxhall Astra

1.5 Turbo D Ultimate £27.855 £7.400 26,6%

De auto waar je dus vooral uit de buurt moet blijven als je op zoek bent naar een waardevaste nieuwe auto is de Quattroporte. De Britten wijten dit vooral aan het gebrek aan sportiviteit, terwijl dat juist een onderscheidende factor zou moeten zijn. De auto die in absolute cijfers het meest in waarde daalde is de S 560 Cabriolet. Kopers van die auto waren in drie jaar tijd namelijk £94.710 armer.

Nu scheelt het dat S-klasse- en Quattroporte-kopers financieel gezien meestal wel tegen een stootje kunnen. Dat geldt in mindere mate voor de kopers van A- en C-segment-auto’s, die ook veel in het lijstje voorkomen.

Bron: What Car?