Mercedes onthult bizar luxe Maybach GLS

Ontmoet de Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC!

Mercedes pakt in China uit met een nieuw topmodel voor Maybach, het luxe label van de Duitse autofabrikant. Op de Guangzhou Auto Show presenteert het merk de gloednieuwe Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC. Deze auto is niet zomaar een luxere variant op de GLS. Ze hebben er echt werk van gemaakt om de SUV er anders uit te laten zien. Je gaat de Maybach zeker niet verwarren met z’n reguliere broer.

De GLS 600 4MATIC komt met een 4.0 liter V8 met 558 pk. Ja mensen, het V12 tijdperk lijkt écht voorbij. Het blok levert 730 Nm koppel en is behoorlijk anders afgesteld in vergelijking met bijvoorbeeld de agressieve AMG-motoren. In de Maybach is de V8 zo ontwikkeld dat deze zo min mogelijk geluid gemaakt en zo soepel mogelijk zijn koppel afgeeft. Alles moet zijdezacht en in maximale comfort gaan. Ondanks zijn formaat is de Maybach GLS 600 4MATIC een rap ding. De SUV accelereert in 4,9 tellen naar de honderd. De topsnelheid is naar goed Duits gebruik afgesteld op 250 km/u.

Alles draait om comfort bij deze Maybach. Zo is er meer geluidsisolatie aangebracht, is er sprake van een hogere zitpositie en heb je elektrisch bediende zonneschermen voor de achterzijruiten. Luchtvering AIRMATIC is standaard op deze Maybach. Optioneel kun je upgraden naar E-ACTIVE BODY CONTROL voor een actief onderstel dat oneffenheden in het wegdek nog beter filtert. De auto staat op 22- of 23-inch velgen.

Elektrisch uitschuifbare treeplanken komen tevoorschijn wanneer je de deur opent zodat het makkelijker in- en uitstappen is. De treeplanken zijn van aluminium met zwarte rubberstrips en verlicht in het donker. Goed om te weten is dat deze Maybach GLS uitsluitend met twee zitrijen komt.

Optioneel kun je klaptafels krijgen achterin de Maybach. Een koelkast met plek voor champagneflessen is eveneens een optie. Een ander opvallend dingetje op de optielijst is het AIR BALANCE-pakket. Met deze extra ruikt het interieur naar de witte osmanthusbloesem: een lichte geur in combinatie met ledernoot en kruidige thee. Je leest het goed! De twee tablets achterin behoren overigens tot de standaard uitrusting.

De nieuwe Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC verschijnt in de tweede helft van 2020 op de markt. Op de Guangzhou Auto Show is de luxe SUV in het echt te zien.