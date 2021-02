Dit is de prijs van de BMW als M440d met 700 Nm - Autoblog.nl

De straatstenen eruit trekken met een BMW M440d xDrive is kinderspel, maar wat is de prijs van de coupé?

BMW heeft de prijslijsten voor maart 2021 op de website staan. Zo is ook bekend geworden wat de prijs van de recent onthulde BMW M440d xDrive gaat zijn. Nu is dit model niet een echte topper voor de Nederlandse markt. Dik en diesel is een combinatie die je niet meer vaak tegenkomt op de Hollandse wegen. Toch is het een mooi pakket.

Want je hebt een 3.0-liter zes-in-lijn turbodiesel motor. Dat betekent 340 pk en 700 Nm koppel. De prestaties liegen er niet om. De nul naar honderd tijd is in 4,6 seconden een feit. De topsnelheid ligt uiteraard naar goed Duits gebruik op 250 km/u.

BMW M440d xDrive prijs en concurrentie

Maar wat kost dat lekkers dan? Gordels vast, want je moet minimaal 88.922 euro op tafel gooien voor de dikke diesel. Kijk je naar de concurrentie dan is een dikke diesel helemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Logisch, want het is een segment dat stervende is. Zeker in ons land. Je hebt de Mercedes C300d 4MATIC met 245 pk voor 62.766 euro. Een lagere prijs, maar deze concurreert dan ook niet met de veel sterkere BMW M440d xDrive. Audi heeft de S5 TDI quattro en deze begint bij 108.215 euro. Daarmee is de Audi juist weer een klap duurder in vergelijking met de 4-Serie.