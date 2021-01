BMW M440d xDrive Coupé is blubberdikke diesel - Autoblog.nl

Voor diesel haalt deze BMW M440d xDrive Coupé zijn neus niet op!

De bijzonder dikke diesel zit op dit moment een beetje in het verdomhoekje. Dankzij de groene brigade en het dieselgate schandaal heeft de zelfontbrander een nogal bezoedelde naam. Nu gaat niemand een Polo 1.2 BlueMotion of een Volvo V40 D2 missen, maar er zijn nog altijd dikke diesels leverbaar die zeker de moeite waard zijn.

BMW M440d xDrive Coupé

Veelal zijn deze van Duitse makelij, daar er geen Zweedse of Japanse premium-merken zijn die zelfontbranders kunnen maken op het moment. BMW voegt vandaag even twee blubberdikke oliestokers aan het gamma toe. De BMW M440d xDrive Coupé is de gaafste, uiteraard. Deze heeft een 3.0 zes-in-lijn turbodiesel, goed voor 340 pk en 700 Nm. Dat is zelfs iets meer dan onze AB-duurtester sinds kort heeft. Het apparaat accelereert in 4,6 tellen naar de 100 km/u. Vierwielaandrijving en een sperdifferentieel zijn standaard.

BMW 430d xDrive Coupé

De tweede toevoeging is de BMW 430d xDrive. Deze heeft iuets minder vermogen (286 pk) en koppel (650 Nm). Voordeel is dat deze standaard niet het M-pakket heeft, deze kun je naar wens wel aanvinken, uiteraard. De 430d xDrive Coupé snelt in 5,1 tellen naar de 100 km/u. De topsnelheid van beide modellen is een afgeregelde 250 km/u. Nog meer 4 Serie nieuws: er zijn drie nieuwe Individual-kleuren leverbaar.

Daarnaast heeft BMW nog een hele reeks aan huishoudelijke mededelingen qua updates. We nemen de leukste met je door:

Carbon dak

De BMW M340i Sedan, M340d Sedan, M440i Coupé en M440d Coupé zijn optioneel leverbaar met een CFRP-dak. Jazeker, het dak dat debuteerde op de M3 CSL en aanwezig is op vele BMW M-modellen, is nu voor het eerst leverbaar op een niet-M model. Het zorgt voor een lager gewicht en een lager zwaartepunt, alhoewel je je kunt afvragen hoe groot het voordeel is. BMW geeft eerlijk toe dat het vooral zorgt voor meer ‘charisma’. Ook carbon-inleg van de panelen in het interieur is nu mogelijk (ook voor de 4 Serie cabriolet).

BMW 2 Serie GC met integrale aandrijving

De BMW 2 Serie Gran Coupé-range wordt ook iets uitgebreid. Er is een nieuwe uitvoering, de 220i Gran Coupé xDrive. De viercilinder 2 Serie met 178 pk heeft nu geen voorwielaandrijving, meer aandrijving over alle vier de wielen. Van 0-100 km/u sprinten duurt 7,1 seconden. Standaard krijgt deze uitvoering een zeventraps automaat met dubbele koppeling.

M Carbon Schaalstoelen

Veel andere wijzigingen zijn op detailniveau. Ander kleurtje, nieuwe velgdesign, Shadowline koplampen voor de X5 en X6, andere besturing voor de 7 Serie en wat andere opties. De leukste die we willen uitlichten zijn de M Carbon schaalstoelen voor de Competition-uitvoeringen van de BMW M8 Coupé, M8 Gran Coupé en M8 Cabriolet.

Tot zover de huishoudelijke mededingen van BMW.