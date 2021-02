Volgens Ferrari volgt deze 488 Pista Tailor Made niet de regels - Autoblog.nl

En dat is nu het mooie van een Tailor Made in het geval van deze Ferrari 488 Pista. Je mág en kan de regels breken.

Ferrari heeft wat plaatjes gedeeld van een 488 Pista van een klant met een, voor Ferrari-begrippen, ongebruikelijke specificatie. Nee, de auto is niet roze en heeft ook geen wrap van walvispenisleer (is dat überhaupt een ding?). Ferrari heeft het puur over de gekozen kleurencombinatie.

Zeg je Ferrari, dan zeg je rood. Deze Ferrari 488 Pista Tailor Made heeft echter niet rood als primaire kleur. Sterker nog, de rollen zijn omgedraaid. En daar slaat het breken van de regels volgens Ferrari op. Want de klant heeft ervoor gekozen om de auto in het zilver uit te voeren, met Rosso Corsa strepen en een wit randje. Veel kleuren combineren is gevaarlijk, want het kan voor een rommeltje zorgen op het netvlies. Daar heeft de klant lak aan, want in het interieur is voor nog een andere kleur gekozen. Namelijk stoelen in olijfgroen. Het trok in elk geval de aandacht van Ferrari, want het is niet voor niets dat ze juist deze Tailor Made auto uitlichten op social media.

De 488 Pista, geliefd door sommigen, gehaat door anderen, is de meest hardcore variant van de 488-serie. Inmiddels is er al een opvolger voor de 488 in vorm van de F8 Tributo. Een hardcore opvolger van de Pista is er dan nog niet. Maar iedereen weet natuurlijk dat die Speciale, Pista, Pasta, Spaghetti variant er gewoon gaat komen.