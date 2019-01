Dit is de roodste BMW 6-serie van Autotrack

Mooi rood is niet lelijk?

Voor de okkazie van de dag wijken we wederom uit naar een merk met veel fans: BMW. Hoewel, dat zeggen we nu wel, maar die Jungs uit München stoten met hun ‘gewaagde’ designs tegenwoordig ook veel mensen af. Gelukkig kan je nog teruggrijpen op de juweeltjes uit het verleden. Zodoende gingen we met goede moed op zoek naar zo’n schitterende, rode F13 coupé. Liefst eentje zonder sportpakket en met decente velgen, want dat is wel zo tijdloos. Helaas vonden we een dergelijk exemplaar niet op Autotrack. Vandaar dat we nu iets schrijven over deze 6-serie GT.

De auto is net een half jaartje oud en uitgevoerd in de kleur Royal Burgundy Rood. Aan de binnenzijde vind je chique gebroken wit leder terug (Exklusivleder Nappa Elfenbeinweiss) en warme houten designstrips. Deze 6-serie GT is de opvolger van de 5-serie GT (rijtest) en heeft in die zin minder te maken met de laatste generatie 6-serie (die baseerde op de F10 5-serie) dan met de huidige 5-serie (de G30/31). De 5-serie GT kreeg in het begin van zijn leven nogal wat kritiek op zijn looks, wat BMW teilweise al verbeterde met het faceliftmodel. De 6-serie GT heeft een nog wat scherpere daklijn, maar de afmetingen en proporties van de auto laten niet verhullen dat het hier gaat om een soort luxe MPV.

Voor de meesten van onze lezers zal dat laatste reden zijn om de auto op voorhand af te schrijven. Maar is dat eigenlijk wel terecht? Als je door de looks heenkijkt, krijg je namelijk wel een dijk van een auto voor je 87.995 Euro. Omdat de 6-serie GT toch wat hoger in de markt wordt gezet dan de 5-serie, doen de meeste kopers niet zo moeilijk over vinkjes zetten op de optielijst. Plus, het is sowieso wel lekker om in net even een andere auto te rijden dan al die managers en vertegenwoordigers met hun grijze 520d’s.

Wel even schrikken: onder de kap ligt géén zes-in-lijn. BMW vindt een geblazen vierpitter voldoende voor de ‘6’ en noemt het model 630i. Zo soepel als Haile Gebrselassie na een dagje badderen in een tobbe met Aleve loopt deze motor niet, maar dat is nou eenmaal het huidige tijdsbeeld. Zie je jezelf wel rollen in deze Bimmert, of zou je dan toch te bang zijn dat anderen jou zien rollen in deze Bimmert?