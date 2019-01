Maak van je Tesla Model 3 een stoere bink

Zonder te overdrijven.

Het gaat gebeuren. Dit jaar gaan we de Model 3 met regelmaat tegenkomen op de Nederlandse wegen. Misschien heb je zelf wel een order openstaan voor de elektrische auto van Tesla. Een handjevol exemplaren zijn inmiddels geregistreerd op Nederlands kenteken.

RevoZport staat inmiddels bekend als dé tuner van Tesla’s en voor de Model 3 hadden ze al reeds een pakketje verzonnen. Die ‘R-Zentric’ bodykit was echter behoorlijk uitbundig. Dikke kans dat de Model 3-rijder subtielere prefereert. Say no more, aldus RevoZport. De tuner komt nu met een een meer ingetogen kit voor de Tesla, voor zover je van ingetogen kunt spreken natuurlijk.

Mocht je interesse hebben. De bodykit heet R-Zentric Model 3S, waar de S verwijst naar Strasse. Heb je toch nog een tikkie Duits aan je Tesla hangen! Halverwege maart neemt RevoZport deze nieuwe bodykit in het gamma op. Voor 5.500 dollar krijg je een voorspoiler, sideskirts, een diffuser en een achterspoiler. Qua afwerking is er keuze uit Gloss, Matte of carbon. Het maakt de Model 3 in elk geval een stuk leuker om naar te kijken. Makkelijker vinden ook tussen al die andere Model 3’s bij de Superchargers straks.