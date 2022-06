Dit is de schattigste auto van vandaag, met tissuehouder!

En de schattigste auto van vandaag is bijzonder schattig. Kijk dan hoe lief!

Auto’s zijn in gevallen extreem macho, stoer en overdreven aanwezig. Met heel veel details als vouwen, LED-strips, grilles, nog meer grilles, chroomaccenten en dergelijke probeert een fabrikant een auto er zo indrukwekkend mogelijk uit te laten zien. Logisch, want dat verkoopt in veel gevallen.

Gelukkig behoort Suzuki niet tot ‘in veel gevallen’ en sowieso niet vandaag. Want dames en heren – pak er maar wat chips bij – dit is de nieuwe Suzuki Alto Lapin LC! Dat is een speciale uitvoering van de Suzuki Alto Lapin, een kei-car die in Japan rondrijdt. De huidige Suzuki Alto Lapin is al bijzonder schattig, maar de LC-uitvoering doet er een flinke stap bovenop.

Forte 360

Volgens zijn makers is de Suzuki Forte 360 de inspiratie voor de schattigste auto van deze zondag. Daar zijn de kleuren op afgesteld. Denk aan vaalgroen, roze, beige en bruin. Uiteraard is two-tone ook mogelijk. Vaalgroen met een bruin dak: lekker man!

In het interieur gaat het retro-tastische feestje door met de Suzuki Alto Lapin LC. Check die bekleding! Als het gaaf is in een 911 of GTI, dan is het epische in een Alto. Het bruine leer is overigens wel bruin, maar volgens Suzuki niet echt leer. Er zijn dus geen chinchillas omgekomen met het maken van het interieur van dit schattige wagentje. Uiteraard kun je ook nephout bestellen.

Schattigste auto

Ook optioneel is het 7 inch infotainment scherm. Ja, 7 inch. Het lijkt veel groter, maar de rest van de auto eromheen is natuurlijk vel kleiner dan normaal. Standaard is er een tissuehouder aan boord. Handig als een bronstige Rob Kamphues naast je zit te Instagrammen.

Qua techniek is de schattigste auto van vandaag typisch Kei-car. Dus een 660 cc grote driecilinder met turbo. Deze levert 64 pk en is gekoppeld aan een CVT-bak. Optioneel kun je de auto uitvoeren met vierwielaandrijving. Dan heb je gewoon 16 pk per wiel!!!

Meer lezen? Dit zijn 17 briljante Kei-cars op een rij!