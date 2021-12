Dít is de gloednieuwe Suzuki Alto

De gloednieuwe Suzuki Alto heeft de bips van een Micra en een platte bank.

Gisteren hadden we het over betrouwbare auto’s die je aan iedereen kunt aanraden. Toen moesten we denken aan de Toyota Starlet, voornamelijk omdat dat het onderwerp van het artikel was (zij het met 443 pk). Maar voor lange tijd was de beste auto die je kon aanraden de Suzuki Alto.

Het was een van de goedkoopste auto’s als je keek naar de TCO, de total cost of ownership. Suzuki vroeg zelf een bescheiden bedrag voor de auto. Omdat de auto licht was, betaalde je nauwelijks motorrijtuigenbelasting. Daarnaast zorgde het lage gewicht voor een laag verbruik, dus ook weinig brandstofkosten. Ook in de verzekering was de Alto zeer goedkoop. Tel daarbij op dat ze zeer betrouwbaar waren, waardoor je kon concluderen dat het de de meest ideale auto’s waren.

Kei-car

Er is nu een gloednieuwe Suzuki Alto die de lijn van een betaalbare en betrouwbare auto moet voortzetten. Het is in dit geval de ‘Kei’-versie van de Suzuki Alto. Die heeft minder te maken met de Suzuki Alto die wij in Europa konden krijgen. De Kei-versie is namelijk nog compacter, lichter en zuiniger. De Alto ziet er lekker funky uit met de vierkante koplampjes, stoere bumpers en de wielen op de hoeken van de carrosserie. De achterzijde doet ons wat aan de vorige generatie Nissan Micra denken.

Het interieur is bovengemiddeld sober. Zo vrolijk als het exterieur is, zo deprimerend is het binnenin. De ouderwetse automaat-hendel bevindt zich in het dashboard. Je zit het weleens bij busjes, MPV’s of SUV’s. Echter, in zo’n kleine stadsvlo ziet het er vreemd uit. Wat verder opvalt is de achterbank. Zelden hebben we zo’n vormloze plank gezien. Natuurlijk is dat de charme van de auto, want de Suzuki Alto is heel erg goedkoop. Vandaar dat de hoofdsteunen en voorstoelen een onderdeel zijn, bijvoorbeeld.

Motor gloednieuwe Suzuki Alto

Er komt één aandrijflijn beschikbaar voor de nieuwe Suzuki Alto. De 660 cc grote driecilinder van de vorige generatie wordt namelijk overgeheveld naar deze generatie. De motor is voorzien van een ISG, een ‘integrated starter generator’. Dat maakt de auto een mild-hybrid. Dit is een kleine generator die de auto op gang helpt.

De nieuwe Suzuki Alto komt in 2022 op de Japanse markt. Er komt ook een opvolger voor de Alto voor andere markten, gebaseerd op het Maruti-model. In Nederland wordt de Suzuki Alto (of Celerio) niet meer geleverd.

