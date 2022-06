Vettel is de grootste hypocriet volgens Canadese politica

Sebastian Vettel is volgens een Canadese politica een enorme hypocriet.

Wat nuchtere rekenaars al lang wisten, begint voor velen inmiddels voelbaar te worden in de maatschappij. De energietransitie gaat ons linksom of rechtsom enorm veel welvaart kosten. Of het nu is doordat je minder Ekkermannen in je zak hebt, of omdat die Ekkermannen per stuk veel minder waard zijn, dat maakt eigenlijk niet uit. Nu al worden kachels omlaag gedraaid, nieuwe aankopen uit- of afgesteld en slaan mensen volgens het Nibud zelfs al maaltijden over.

Nou zou dat wellicht allemaal dragelijk zijn, mits het doel duidelijk is, de maatregelen bewezen effectief zijn en de pijn door iedereen gedeeld wordt. Doch zoals vaak blijkt in de praktijk, leven de grootste voorvechters van de pijn, zelf niet echt met de pijn. Je kent het wel, politici die willen stoppen met vliegen, maar zelfs de wereld over globetrotten, pro milieu zijn, maar in huizen wonen met energielabel ‘D’ en iedereen in een Peugeot e-208 willen proppen, maar omwille van comfort zelf in een BMW Siebener of Audi A8 blijven doorkachelen. Vroeger hadden we de salonsocialist, tegenwoordig de salonklimaatdrammer.

Doch niet alleen politici maken zich hier schuldig aan, ook invloedrijke andere figuren doen er aan mee. Bijvoorbeeld Sebastian Vettel en Lewis Hamilton. Beiden zijn gearriveerde leden van het F1 paddock. Beiden hebben met verkwistend gas geven de schaapjes voor toekomstige generaties Hamilton en Vettel al ruimschoots op het droge. Er is niks meer te bewijzen en niet echt meer wat te verliezen. Zodoende zijn ze nu bezig met het topje van Maslow’s bekende pyramide: zelf-realisatie. In dit geval: hun platform gebruiken om voor hen belangrijke issues aan de kaak te stellen.

Zowel Hamilton als Vettel, blijken daarbij behoorlijk woke te zijn. Issues als discriminatie, LHBTI-rechten en het milieu zijn voor beiden belangrijk. Met speciale helmen en in het geval van Vettel T-shirts maken zij hun punten duidelijk. Op zich niks mis mee, maar toch wringt hierbij regelmatig de vuurvaste raceschoen.

De F1 is nou eenmaal een beetje een traditionele wereld, waarin olie en keihard kapitalisme de boventoon voeren. Er is niet zo heel veel woke aan met een heel circus de wereld overvliegen om op plek van bestemming vervolgens benzine te verbranden. Zeker niet daar de plek van bestemming vaak een land is met een regime dat bereid is tientallen miljoenen neer te tellen om een F1 race te mogen organiseren, maar dat de woke-agenda nog niet bepaald geadopteerd heeft. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.

Dit heeft Sebastian Vettel nu andermaal in heet water gebracht. Voor de Grand Prix van Canada, heeft Seb bovenstaande helm meegenomen. Deze protesteert tegen de winning van olie uit teerzand in de Canadese provincie Alberta. De olieproductie is heel belangrijk voor deze provincie, maar Vettel noemt dit ‘een misdaad’. Hij had ook nog een kek shirt meegenomen met dezelfde strekking. Sonya Savage, minister van energie in Alberta, is hier echter niet blij mee. Op Twitter noemt zij Vettel een enorme hypocriet. ze wijst erop dat Sebastians team, dat hem elk jaar zo’n 15 miljoen betaalt, gesponsord wordt door…de grootste olieproducent ter wereld, uit Saoedie-Arabië:

Tsja, daar is geen speld tussen te krijgen natuurlijk. En tot Sebs verdienste, heeft hij dat in tegenstelling tot de meeste politici met de zelfreflectie van een wortel, ook toegegeven inmiddels. Soort van althans:

Yes, I am a hypocrite doing what I do for a living or doing what I love. We all have different passions, this is the way I sort of paint my canvas. There are solutions for the future to make it more sustainable and not rely on fossil fuels and the future, in that regard, looks exciting. I think it’s disappointing that we break it down to a personal level and miss to look at the bigger picture. What’s really important is the message that we need to make the switch and get out of fossil [fuels] and start to base our whole lifestyle on renewables. So I think that’s the bigger picture stuff that I’m trying to address. Sebastian Vettel, is hypocriet maar wel zelfbewust hypocriet

Waarvan akte. Ben jij het eens met Vettel, of mag zijn activisme van jou wegzakken in een volle laag teerzand? Laat het weten, in de comments!