Dít is de snelste power-limo op de Nurburgring ooit! - Autoblog.nl

Het mag geen verrassing zijn dat de snelste power-limo op de Nu2rburgring een Extreem Dikke Duitser is. Dat is gewoon hoe het hoort.

Sommige dingen zijn leuk, maar niet relevant. Neem de rondetijden op de Nürburgring. Al jarenlang is het een wedstrijdje onder fabrikanten om zo snel mogelijke rondjes te rijden op het befaamde circuit in de Eifel. Vroeger ware de tijden een indicatie van hoe capabel een auto is.

Snelste power-limo

Alles onder de acht minuten was bijzonder snel en alles tussen de 8 en 9 minuten alsnog niet verkeerd. Maar de Nurburgring Nordschleife is in de tussentijd wat aangepast (dus sneller) en de techniek blijft zich maar ontwikkelen.

Ergo: zelfs luxe sedans sneller dan ooit. Sinds kort is de snelste power-limo op de Nürburgring de Mercedes-AMG GT63S 4Matic+ 4-Door Coupé. Dat bevestigt Mercedes. Niet alleen bevestigen ze de rondetijd, Mercedes AMG heeft ook de tijd neergezet.

Mercedes-AMG GT63S 4Matic+ 4-Door Coupé (X290) dinges geval

Dat riekt naar een beetje ‘WC Eend’ en dat klopt ook. Fabrikanten zetten namelijk ZELF hun tijden neer. Als sterrenchefs hun eigen eten gaan keuren voor de Michelin-gids. In dit geval was het stercoureur Demian Schaffert. Hij reed een tijd van 7:27.80. Daarmee is de AMG GT63S 4Matic+ 4-Door Coupé sneller dan de Porsche Panamera Turbo S (post facelift) die er 7:29.81 over deed.

Daarmee is de AMG de snelste in de klasse van de snelste power-limo’s. Het gaat om een zogenaamde ‘2021’ specificatie van de AMG GT63S 4-Door Coupé 4Matic+ (X290). Het belangrijkste is dat het chassis is aangepast en nog wat scherper en strakker is dan het exemplaar dat @Wouter aan de tand mocht voelen.

Standaard?

Want is de Mercedes-AMG GT63S 4Matic+ wel helemaal standaard? Ja en nee. Wat dus eigenlijk gewoon nee is. De basis is de GT63S, maar de auto is iets geoptimaliseerd voor de Nordschleife record run. De sportstoel voorin is vervangen door een serieuze racekuip met vierpuntsgordel. De banden zijn kleverige Michelin Pilot Sport Cup 2 semislicks. Die sportstoel en banden kun je niet af-fabriek laten leveren. Het Aero-pakket overigens wél.

App Tech

Ook een optie die gebruikt is (en die je kunt bestellen voor 2.844 euro), zijn de gesmede 21 inch wielen. Leuk weetje, dit zijn serieus lichte gesmede velgen van de firma App Tech, dit bedrijf is dermate goed in het maken van wielen, dat ze ook de 19″ velgen voor de Murray T.50 hypercar mogen maken. De auto waarmee Mercedes de snelste rondetijd voor power-limo’s reed was dus ‘zo goed als standaard’. Maar niet standaard.

Video snelste power-limo

Overigens waren de weersomstandigheden lang niet briljant: het was vrij koud en guur. Lekker voor de 640 pk sterke M177-motor van AMG, minder goed om temperatuur in de banden te krijgen. Desalniettemin blijft het een enorm snelle tijd.

Bekijk hier de video waarin de AMG GT de bijzonder snelle tijd op de klok zet:

Meer lezen? Dit zijn 9 redenen waarom Nordschleife rondetijden niet zo relevant zijn.