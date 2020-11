Nederlandse verkoopknaller krijgt een compleet nieuwe neus - Autoblog.nl

Met de nieuwe neus kan deze Nederlandse verkoopknaller er weer een tijdje tegenaan. Check dan hoe strak!

Het is misschien wel de eerste ‘serieuze’ elektrische auto. We hebben het over de Hyundai Kona Electric. Later zullen we spreken over de revolutionaire Tesla Model S. Die auto moest het opnemen tegen de G-Wiz en Th!nk City om de EV cool te maken. De Hyundai Kona Electric had een veel lastigere taak: alle veeleisende Nederlandse consumenten tevreden stellen.

Succes Hyundai Kona Electric

Dat lijkt goed te lukken. Wereldwijd heeft Hyundai er al meer dan 120.000 units van verkocht. In Europa zijn het er 53.000. Een groot deel daarvan rijdt weer rond in Nederland. Voor 2021 wordt krijgt de Hyundai Kona een facelift.

In technisch opzicht kon de auto nog wel even mee, maar met name de oude neus was een beetje druk en onsamenhangend. Zeker bij de EV-versie.

Geen ribbeltjes-snoet

De gewone Hyundai Kona is al gefacelift, nu is de Hyundai Kona Electric aan de beurt. Die gekke ribbeltjes-snoet is weg. De gewone Kona knapte al op van de facelift, maar de EV-versie nu helemaal. Het front is strakker en stoerder tegelijkertijd.

Het grote verschil met de ‘gewone’ versie is dat het front helemaal strak en glad is. Aan de zij- en achterkant kun je zien dat het gewoon een Kona is. Niets mis mee verder, overigens. Maar je maakt niet een ‘EV-statement’ zoals je dat wel doet in een Leaf, Tesla of Hyundai Ioniq.

Vernieuwd interieur

Volgens zijn makers heeft de gefacelifte Hyundai Kona Electric een interieur dat helemaal is vernieuwd. Net als Gerrit Zalm in Kopspijkers “zien wij dat toch echt anders”: het is in de basis juist gelijk gebleven.

Wel is het infotainmentsysteem voorzien van een flinke upgrade. Termen als augmented reality, connectivity, Bluelink, Android Auto, Apple Carplay en Last Mile Navigation zijn van toepassing op het systeem.

Aandrijflijn gefacelifte Hyundai Kona Electric

Net als met het uitgaande model zijn er twee uitvoeringen. De instapper heeft een 39,2 kWh-accupakket. Deze is gekoppeld aan een 136 pk sterke motor, waardoor je in 9,9 tellen naar de 100 km/u kunt sprinten. Topsnelheid: 155 km/u. Op de Nederlandse snelwegen kun je dus nét je rijbewijs kwijtraken. Het rijbereik van deze versie is 305 km.

De meest belangrijke versie is echter de gafecelifte Kona Electric met 64 kWh-batterij. Deze levert de stroom af aan een 204 pk sterke elektromotor. Daardoor zit je in 7,9 seconden op de 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 167 km/u. Belangrijker is de actieradius van deze uitvoering: 484 km.

Levering over 8 maanden

Wil je nog een keer een Hyundai Kona Electric bestellen, maar dan de gefacelifte uitvoering? Dan moet je even geduld hebben. De Nederlandse verkoopknaller komt namelijk in de zomer van 2021 op de markt. Prijzen worden tegen die tijd bekend gemaakt.