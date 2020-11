Zyrus Taycan is eindelijk iets dikker en fraaier - Autoblog.nl

Een paar subtiele upgrades van 13 mille maken de Zyrus Taycan fraaier dan de Porsche-versie.

De Porsche Taycan is een zeer gave auto. Bizar snel, erg goed gebouwd, fraaie techniek en een bijpassende handling gezien de prestaties. Daarmee is het een van de eerste EV’s voor petrolheads. Deze auto zou je nog kunnen verkiezen boven diverse auto’s met een verbrandingsmotor.

Toch heeft de auto een klein beetje last van het ‘Lexa-syndroom’, ook wel bekend als het ’Tinder’-syndroom. Op de foto’s zag de concept (Mission-E) er geweldig uit. Echter, in het ‘vleesch’ valt het ietwat tegen. De properties zijn net wat minder fraai en het geheel ziet er wat braver uit. Net als die Tinder-date die in het echt ‘anders’ overkomt dan op haar of zijn profiel.





Zyrus Taycan

Er zijn twee manieren om daar wat aan te doen. Ten eerste met het configureren. Waarschijnlijk heeft de Taycan standaard een blote billen uitstraling, zodat men eerder geneigd is de Porsche Exclusive-opties aan te vinken. Eerlijk is eerlijk, je kunt diverse hokjes aanvinken waardoor het geheel er al wat dikker uitziet (afbeelding boven). Maar deze Zyrus Taycan gaat er nog even dunnetjes overheen.

Koolstofvezel

Zyrus Taycan? Wat is Zyrus nu in hemelsnaam? Zyrus Engineering is een tuner uit Noorwegen. Ze zijn onder meer gespecialiseerd in koolstofvezel. Dat zagen we ook bij hun vorige project, de Zyrus LP1200, een zwaar getunede carbon Lamborghini Huracán met 1.200 pk. In het geval van de Zyrus Taycan zijn de wijzigingen iets subtieler. Het betreft namelijk een koolstofvezel bodykit voor de elektrische Porsche.

Bodykit Zyrus Taycan

De Zyrus Taycan heeft een 14-delige spoilerset c.q. bodykit. Ze zijn zo geconstrueerd dat ze precies passen op de onderdelen van Porsche. Alle bevestigingspunten zijn dan ook identiek. Het is niet zomaar een spoilertje. Naar eigen zeggen hebben ze bij Zyrus de kit 3 maanden lang getest. Het geheel ‘werkt’ ook daadwerkelijk.

Over geheel gesproken, de kit behelst items als sideskirts, achterspoiler, front-splitter, afdekking voor de adaptieve cruise control-sensor, ‘diffusor’, omlijsting van de ‘diffusor’ en het koolstofafwerking gedeelte bij de luchtsleuf aan de voorzijde. Ook is er een setje velgen gemonteerd van OZ Racing. Het model is de HyperGT HLT.

Prijs Zyrus Taycan

De prijs van de bodykit is niet mals: 12.900 euro. De driedelige achterspoiler kun je krijg voor 1.700 euro. Op een later moment zijn de onderdelen voor de Zyrus Taycan leverbaar in carrosseriekleur. Over de prijs van de wielen wordt met geen woord gerept. Als ze de fabrieksmaat hebben aangehouden zijn de wielen aan de voorkant (9J breed) ongeveer 600 euro per velg en achter (11J) ongeveer 650 euro per stuk.

De kit kan nu al in Noorwegen besteld worden. De rest van de wereld volgt op een later tijdstip.