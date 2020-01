Dit is de trendkleur voor het nieuwe decennium, mag dat?

We moeten er alleen nog een naam voor verzinnen.





Het nieuwe decennium is vier dagen oud, maar bij autoblog hebben we al geïdentificeerd waar het naartoe gaat met onze stijl en swag in de komende tien jaar. Sowieso zijn we op de redactie altijd scherp op de kleurtjes, want een aparte tint geeft een auto toch opeens een ander karakter. Zo kan je je tenminste een beetje onderscheiden van de -letterlijk- grauwe massa.

Na het herbeleven van de jaren ’80 in de jaren ’10, was het natuurlijk even de vraag waar we nu naartoe gingen in de jaren ’20. Zouden we -oh gruwel- nog een keer de 90s overdoen, of dat toch maar laten voor wat het is? Gelukkig blijkt uit een blik op autojunk dat de tweede optie gekozen is: we gaan de jaren ’70 nog een keertje herbeleven.

Het harde bewijs wordt gevormd door twee dikke Duitsers die na de jaarwisseling op autojunk gespot zijn. Eentje ervan is de splinternieuwe Audi RS6 die je bovenaan dit artikel ziet, de andere is de eveneens kakelverse Porsche 911 Speedster die je hieronder ziet. Voor beide pastelkleurige units is de inspiratie opgedaan in de groenige badkamer in de doorzonwoning van je opa en oma.

Ben jij zo blij met deze ontwikkeling dat je vast even een dansje doet op Kool & The Gang in je wijdpijpse discobroek, of hoop je stiekem dat het tij nog gekeerd kan worden richting een ander decennium?