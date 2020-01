Mercedes bevestigt twijfels over F1-deelname na 2020

Je kent 'm wel, die vriend van je die je een paar keer verslagen heeft met Cluedo en nu niet meer durft te spelen omdat 'ie bang is te verliezen...





De geruchten hangen al een tijdje in de lucht, maar nu zijn ze ook bevestigd door iemand die van wanten weet: Mercedes teambaas Toto Wolff erkent dat de top van Mercedes overweegt te stoppen met de F1 na het seizoen van 2020. Wolff laat dit in een interview weten aan motorsport.com.

Eerder deed dezelfde Wolff dergelijke geruchten nog af als het geraaskal van een dronkaard na een nachtje doorhalen in Monaco, hoewel het in dat geval nog ging om een eerder vertrek in 2018. Nu, drie jaar later, speelt echter feitelijk nog steeds hetzelfde issue. Sinds 2014 heeft team zilver alles gewonnen, dus hoeveel zin heeft het om nog langer te blijven? Ofwel ze blijven winnen en iedereen vindt het saai en niet meer speciaal, ofwel ze verliezen en dan zijn ze losers. Wolff ziet er zelf wel de waarde van in om net als Ferrari (vanaf nu) voor altijd te blijven, maar snapt ook wel dat sommigen bij Mercedes daar anders over denken:

Je kunt ook zeggen ‘we hebben een zeer succesvolle periode gekend, we hebben niets meer te bewijzen’. Laten we iets anders gaan doen.

Het hele verhaal tekent wat kenners van de sport al lang weten: hoe belangrijk ze ook zijn voor het kampioenschap, stiekem kan de F1 nooit écht bouwen op autofabrikanten. Behalve bij Ferrari heb je daarbij immers altijd te maken met de grillen van een board die niet per se begaan is met de racerij. Hoewel Mercedes’ nieuwe CEO Ola Källenius eerder nog aangaf dat hij Mercs deelname aan de F1 én de Formule E wel ziet zitten, is hij toch iets meer een bonenteller dan zijn raceminnende voorganger Doctor Z (Dieter Zetsche). Het valt dus te bezien hoe dat zich ontwikkelt en hoe vatbaar hij is voor argumenten van kritische onderbazen.

Een potentieel vertrek van Mercedes na 2020 zou natuurlijk flinke gevolgen hebben voor de F1 anno 2021. Zeker als Mercedes ook volgend jaar eerst nog even de twee titels pakt. Dat devalueert dan toch een beetje de waarde van het kampioenschap in 2021 en daarna. Bovendien zou het betekenen dat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas op zoek moeten naar een ander zitje, alsmede dat er voor Max Verstappen een geijkte destinatie minder is mocht Red Bull wederom teleurstellen in 2020. Toto zelf kan met Lewis in touw bijvoorbeeld naar Ferrari. De toch al interessante rijderscarrousel die we dit seizoen verwachten heeft er daarmee weer een extra factor bij. Spann0nnnnd…