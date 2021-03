Nieuwe Transporter T7 is nu bijna klaar - Autoblog.nl

De nieuwe Transporter T7 is eindelijk weer een revolutie, geen evolutie.

DeTransporter is een van de succesverhalen van Volkswagen. De Nederlander Ben Pon bedacht deze auto jaren geleden. Het idee was om een relatief ruime doch compacte wagen te creëren dat kon dienen als busje, bedrijfswagen, ambulance of eigenlijk elke andere mogelijke toepassing.

Inmiddels zijn we aanbeland op generatie 6.1. Dat was een beetje een teleurstelling, want de T5 en T6 zijn stiekem niet echt aparte generaties. De Transporter T6 is in feite een doorontwikkeling van de T5. Dat maakt de T6.1 een doorontwikkeling van een doorontwikkeling. Ondanks dat de 6.1 nog niet eens zo heel erg verouderd overkomt, is het wel hoog tijd voor een nieuw model.

Nieuwe Transporter T7

Die komt er dus aan! Niet alleen gaf Volkswagen vorige week een schets vrij van de nieuwe Amarok pick-up, maar dus ook van de nieuwe Transporter T7. We kunnen op de afbeelding zien dat Volkswagen de nieuwe designtaal ook loslaat op de bus. Dus een rondere neus met ID-achterige koplampen. Aan de achterzijde hoeven we overigens geen verrassingen te verwachten. Dit soort busjes hebben altijd een rechtoe-rechtaan achterkant. Alles voor de kubieke meters, uiteraard.

Dan de motoren van de nieuwe Transporter T7. Bij bedrijfswagens duurt de adaptatie van elektrische mobiliteit iets langer. Logisch, er wordt daadwerkelijk mee gewerkt. De hoofdmoot zal bestaan uit 2.0 TDI-dieselmotoren, al dan niet ondersteund met een 48V-generator. Daarnaast zal de volledig elektrische e-Transporter zeker terugkeren, evenals een benzineversie voor de persoon (of het bedrijf) dat écht geen diesel wenst. Als laatste staat een plug-in hybride versie op de planning. Dit is de bekende aandrijflijn met 1.4 TSI en elektromotor (115 pk).

Meerdere varianten

Naast een nieuwe Transporter T7, komen ook alle andere varianten terug. Denk aan de Multivan (personenuitvoering) en California (camper). We kunnen de nieuwe Transporter sneller verwachten dan dat werd aangenomen. Volgens Motor1.com vind de onthulling over enkele weken plaats. Dat zou betekenen dat de bedrijfsbus van VW nog dit jaar bij de dealers zal staan.