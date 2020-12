Europa wordt een elektrische auto walhalla - Autoblog.nl

De Europese Commissie ziet het al helemaal voor zich. De elektrische auto in Europa moet bombastisch groeien.

Als het aan de Europese Commissie ligt breek je straks je nek over het aantal elektrische auto’s in Europa. Vanuit Nederlands perspectief is dat makkelijk gedaan. Kijk je om je heen dan zie je overal wel geëlektrificeerde auto’s. Buiten Nederland valt dat nog vies tegen. Tijdens een bezoek aan Duitsland zal je ongetwijfeld opvallen hoe weinig EV’s daar rondrijden. Met name buiten het stedelijk gebied.

Toch heeft de Europese Commissie het verlangen dat er in 2030 minstens 30 miljoen elektrische auto’s rijden op Europees grondgebied. Dat betekent dat de industrie in dit decennium een enorme transformatie moet ondergaan om dit te kunnen realiseren. Voor overheden ligt er de taak om mensen in die EV’s te krijgen.

Het ambitieuze plan zal volgende week officieel gepresenteerd worden. Bloomberg heeft echter documenten vroegtijdig in handen, waardoor het nieuws nu al naar buiten komt. Om je een idee te geven. Op dit moment rijden er zo’n 1,4 miljoen elektrische auto’s in Europa. Dat moeten er in 10 jaar tijd 30 miljoen worden. Het gaat hier niet om enkel volledig elektrische auto’s, maar bijvoorbeeld ook plug-in hybrides. Laatstgenoemde zullen de komende jaren in bosjes op de markt komen. Fans van fiscale voordeeltjes hebben er weinig aan, voor plug-in hybrides is dit feest in Nederland al jaren verleden tijd.

Het plan omvat ook andere ideeën over Europese mobiliteit. Zo staat er onder andere omschreven dat het aantal hogesnelheidslijnen tegen 2030 verdubbelt moeten zijn. En verder dat er vliegtuigen in 2035 zullen zijn die CO2 neutraal kunnen vliegen.

Voorlopig is het nog een roadmap met allerlei ideeën. Eind 2029 zullen we zien wat er nu echt allemaal van terecht is gekomen. (via Autonews)

Foto: @marussia via Autojunk