Dit is een Aston Martin Valkyrie voor je woonkamer - Autoblog.nl

Wil je heel graag een Aston Martin Valkyrie hebben, maar is je spaarsaldo niet toereikend? Dan is dit misschien iets voor jou.

De volledige hypercar-ervaring van de Aston Martin Valkyrie, maar dan in je woonkamer. Zo probeert Aston Martin de nieuwe AMR-C01 te verkopen. Ze noemen het een ‘racing simulator’, maar eigenlijk is het een soort open cabine waar je in kan gamen. Een nogal vreemde cabine, als we heel eerlijk mogen zijn.

Maar voor we uitleggen waarom het een vreemde cabine is, gaan we het eerst over racespelletjes hebben. Je hebt ze in allerlei soorten en maten, van de wat arcade-achtige spellen als Need for Speed en Forza Horizon, tot aan het wat serieuzere werk als Gran Turismo en Project Cars. Er is echter nog een trapje hoger, met racesimulatoren die je eigenlijk wel moet spelen met een racestuurtje. En daar komt deze AMR-C01 aan te pas.

Het gaat namelijk om een cabine met daarin een tv voor je racespellen, een racestoel om in te zitten en een goed stuur om mee te racen. De zitpositie in deze AMR-C01 moet volgens Aston Martin lijken op die van de Valkyrie, waardoor je het idee moet krijgen dat je in de hypercar zit, terwijl je in de werkelijkheid in je woonkamer zit.

Normaliter bij zo’n technologisch product, staan er in het persbericht allerlei gedetailleerde specificaties over het scherm en hoe vaak je het stuur rond kan draaien. Aston Martin heeft echter besloten om daar met geen woord over te reppen, maar het in plaats daarvan over de cabine te hebben. Volgens Aston Martin is het namelijk een ‘uniek’ ontwerp, waarbij de voorkant moet lijken op de Aston Martin Racing-grille.

Er is echter iets dat nog unieker is aan het de cabine, wat het geheel ook een beetje vreemd maakt. Deze cabine is namelijk volledig gemaakt uit koolstofvezel. Dit betekent dat de AMR-C01 er ‘sportief’ uitziet, zo claimt Aston Martin. Maar dit heeft ook flinke gevolgen voor de prijs.

De handgemaakte ‘Valkyrie voor in je woonkamer’ kost namelijk omgerekend 62.357 euro. Wat een paar duizend euro meer is dan een Honda Civic Type R. Daarmee is het maar de vraag hoeveel mensen er eentje gaan kopen. Meer dan 150 gaan het er sowieso niet zijn, want dat is de productiemax van deze Aston. In het laatste kwartaal van dit jaar moeten de eerste leveringen beginnen.