Giant Suzuki's met ambitie: dit zijn er 9 op een rij - Autoblog.nl

We gaan eens een kijke nemen in de wereld van ambitieuze en Giant Suzuki’s!

Elk merk heeft zo zijn specialiteit. Een autotype waarin ze excelleren. Grote limousines gebouwd als kluizen? Ga naar Mercedes. Voor lichtgewicht sportwagens ga je naar Lotus en geen enkel merk kan als Dodge een vuige Muscle Car bouwen.

Giant Suzuki reclame

Suzuki kun je wat dat betreft beschouwen als een soort Japanse Fiat. Ze zijn namelijk enomr goed in het bouwen van kleine auto’s. Van compact tot zeer klein: Suzuki beheerst het als geen ander om kleine, zuinige en betrouwbare auto’s te bouwen. Dat zie je nu nog steeds: een Suzuki is relatief gezien altijd heel erg licht. Net als Fiat had Suzuki de nodige zelfspot in hun reclames met de ‘Giant Suzuki’.

Negen voorbeelden Giant Suzuki

En een lichte auto betekent lagere kosten, goedkopere onderdelen, minder slijtage etcetera. Dat wil niet zeggen dat ze het nog nooit hogerop hebben gezocht. Het Japanse merk heeft vaak genoeg zijn vleugels uitgespreid en grotere, duurdere of bijzondere auto’s gebouwd. Uiteraard gaan we links en rechts een klein beetje valsspelen, maar dit zijn de 9 meest ambitieuze Giant Suzuki’s.

Suzuki Across

2020

We beginnen het lijstje met Giant Suzuki’s even met de Suzuki Across. Misschien is het wel de meest ambitieuze Suzuki aller tijden, namelijk. Het apparaat heeft namelijk 306 pk en moet ondanks de zeer beperkte CO2-uitstoot van 22 gram per kilometer toch nog 65 mille kosten. In technisch opzicht heeft deze Suzuki niet zoveel van doen met een, eh, Suzuki.

Het is een Toyota RAV4, maar dan met een andere badge. Wat wél bijzonder is, is dat Suzuki niet de prijzen veel lager heeft gemaakt om de auto een succes te maken, want het moment dat de Toyota RAV4 plug-in Hybrid in Nederland op de markt komt, zal de minimale aandacht voor de Across direct verdampen.

Suzuki Vitara Villager V6

1994 – 1999

Begin jaren ’90 waren kleine terreinwagentjes best populair. Er waren nog geen kleine crossovers en auto’s als de Suzuki Samurai en Daihatsu Feroza waren bijzonder handig en ‘oprechte’ werkpaarden. De Vitara was een maatje groter dan de Samurai, een auto waarmee Suzuki inmiddels een legendarische status heeft opgebouwd. In 1991 kwam de Vitara Wagon, een langere vijfdeurs versie.

In 1994 werd deze voorzien van een chique neus en kreeg deze de naam ‘Vitara Villager’. Dat niet alleen, je kon deze Giant Suzuki bestellen met een heuse V6! Het was een 2.0 V6 met 18 kleppen, goed voor, eh, 136 pk en 172 Nm. De H20A (zoals de V6 intern heet), was overigens een échte Suzuki-motor. De diesels werden ingekocht bij Peugeot, maar de V6 was van Suzuki zelf.

Onze hoofdredacteur heeft er ooit 500km mee door Tanzania gereden. Van Dar es Salaam naar Safari park Selous en terug. Om 500 meter voor de bestemming tussen de olifantendrollen vast te komen zitten. Het koelsysteem schijn je ook prima te kunnen vullen met water uit elk modderig Tanzaniaans poeltje (elke 20km…). Leve de Regentijd!

Suzuki XL-7

2001 – 2006

Suzuki kwam erachter dat de Vitara Villager best een populaire auto was. Dus wat doe je dan? Je gaat voortborduren op het succes. Na de Suzuki Vitara Villager kwam de Suzuki Grand Vitara. Zoals de naam impliceert was dat een nog grotere Vitara. Maar hoe noem je een grotere Grand Vitara? Simpel: XL-7. De XL-7 was de overtreffende trap. In feit was het een nog langere Grand Vitara met een extra zitrij, grotere V6 en bijzonder vormgegeven neus.

De XL-7 was een van de meest voordelige zevenzits SUV’s in zijn klasse. De XL-7 is een échte SUV, dus met ladderchassis. Mede dankzij de onverwoestbare techniek zie je ze geregeld als werkpaard in bergachtige gebieden in de VS en Canada. In Nederland zijn ze ook verkocht, zij het mondjesmaat. Ook na de facelift in 2004 toen een diesel beschikbaar kwam, bleven de verkoopcijfers laag. In Nederland liggen Giant Suzuki’s wat lastiger.

Suzuki Kizashi

2009 – 2015

Misschien wel de meest ambitieuze Giant Suzuki aller tijden is deze Suzuki Kizashi. De Suzuki Kizashi was een D-segment sedan. In plaats van een Daewoo met een andere badge, was het een product van Suzuki zelf. De auto is dermate goed dat je ‘m bijna zou kopen, echt waar. De auto liet nergens grote steken vallen en kon zich eenvoudig meten met een auto als de Mazda 6.

In de VS mikte Suzuki nog hoger door de Audi A4, BMW 3 Serie en Mercedes-Benz C-Klasse direct aan te vallen in hun reclames. Op dit moment is de Kizashi een gewilde occasion. Net een beetje als Lexus: bijna niemand wil een nieuwe, maar een jong gebruikte ziet de consument wel zitten. De auto flopte jammerlijk. De 2.4 was overbemeten voor Europa en voor de VS onder bemeten. Er waren geen andere motoren. De versie met vierwielaandrijving had een niet al te prettige CVT, grote dorst en beperkt prestatie-potentieel.

Suzuki Verona

2004 – 2006

Kennen wij allemaal de Daewoo Leganza nog? Of de opvolger, de Daewoo Evanda. Die auto werd onder diverse namen verkocht, waaronder Chevrolet Epica, Chevrolet Evanda, Daewoo Magnus en: Suzuki Verona! Zowaar een Giant Suzuki, alhoewel dat Suzuki gedeelte zich beperkt tot de badge en dealer. General Motors en Suzuki waren innig aan het samenwerken en dat resulteerde in een paar curiositeiten. De meest vreemde is de Suzuki Verona.

Dit was natuurlijk niets meer dan kwestie van badge-engineering. Het ontwerp van de auto was nog niet eens zo heel erg lelijk, met dank aan Giorgetto Giugiaro. Onder de kap troffen we een bijzondere motor aan, de XK6, een zescilinder lijnmotor. Deze was overdwars geplaatst (!) En gekoppeld aan een viertrapsautomaat. De auto was een flop. Mensen die een zescilinder limo zochten vonden de Suzuki Verona te traag, terwijl de koopjesjager schrok van het hoge verbruik. Het was voornamelijk bedoeld als showroomvulling.

Suzuki Forenza

2004 – 2008

In principe was de Suzuki Forenza hetzelfde idee als de Suzuki Verona. Een bijzonder generieke redelijk geprijsde auto. Deze auto kun je het beste vergelijken met diepvrieslasagne. Het doet wat het moet doen, maar het gaat niet van harte. Eigenlijk was dit een template voor een basis-auto die niet te veel mocht kosten. Wereldwijd zie je ze nog overal rijden als snorder.

Wij kennen de auto als Daewoo Nubira en later als Chevrolet Lacetti. Maar de auto werd onder veel meer namen verkocht, waaronder Suzuki Forenza. De hatchback-versie heette De Suzuki Reno. Wat dat betreft waren de Baleno-modellen van de jaren ’90 veel beter. Maar ja, General Motors had zijn zin doorgedrukt en dan zijn dit soort badge-engineered auto’s het resultaat.

Suzuki Equator Crew Cab

2008 – 2012

Deze auto is letterlijk ook een Giant Suzuki. Alles aan deze Suzuki was enorm, behalve het commerciële succes. De Suzuki Equator was een medium-size pick-up. In Nederland noemen we dat ‘een flinke jongen’. De auto was als Crew Cab namelijk meer dan 5.5 meter lang! Langer dan een behoorlijk lange S-Klasse Lang. De Suzuki Equator werd overigens niet gebouwd door Suzuki, maar door Nissan.

De auto deelde zijn techniek met de Nissan Frontier. Je kon ‘m krijgen met twee motoren, een 2.5 vierpitter (155 pk) en een dikke vierliter V6 (met 265 pk). De viercilinder had achterwielaandrijving en een handbak, de V6 had standaard vierwielaandrijving en een automaat. Er zijn er minder dan 6.000 van gebouwd. Pick-ups zijn populair in The States, maar niet als er een Japanse badge op staat, kennelijk.

Mini Giant Suzuki: Cara

1993 – 1995

Ja, ja. We weten het. Dit is geen Giant Suzuki. Geen enorme auto. Maar een Suzuki sportwagen met middenmotor en achterwielaandrijving? Dat is bijzonder! In principe is het een Mazda Autozam AZ-1. Deze auto was voorzien van een Suzuki motor. Omdat Suzuki deze motor produceerde, mochten ze ook een aantal van de AZ-1’s voorzien van hun logo.

Opmerkelijk, want met de Cappuccino had Suzuki al een Kei-car sportwagen in het assortiment. De auto was geen groot succes. Voor Mazda (en Suzuki) waren de auto’s erg duur om te produceren, terwijl de prijs van een Kei-car niet te hoog mag zijn.

Ultieme Giant Suzuki: Escudo Pikes Peak

1996

Maar dit is toch geen straatauto? Nee! Gelukkig niet. De Suzuki Escudo Pikes Peak Rally auto was een extreem monster. De auto was dermate extreem, dat het de snelste auto was van Gran Turismo 3. Ondanks de Le Mans-racers die ook in dat spel zaten. De Suzuki Escudo (Japanse benaming voor Vitara) weegt namelijk zo’n 800 kilogram, maar heeft een biturbo V6 (de H25A) met 985 pk bij 8.100 toeren, die worden afgegeven op alle vier de wielen.