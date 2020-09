Deze Ford Ranger Tremor is perfect voor iedere boswachter - Autoblog.nl

Met dikkere banden, extra bodemplaten en een verhoogde ophanging moet deze Ford Ranger Tremor overal kunnen rijden.

Nee, een Ranger Raptor is het niet. Maar als je als Amerikaan op zoek bent naar een Ranger die daar enigszins bij in de buurt komt, dan is het misschien een idee om naar deze nieuwe Ford Ranger te kijken. Ford noemt deze creatie de Ranger Tremor en noemt het de ‘meest off-road-ready fabrieks-Ranger ooit’ voor de Amerikaanse markt.

De grootste en meest ingrijpende verandering, zien we bij de ophanging. Deze is namelijk verhoogd en heeft nieuwe FOX 2.0-dempers en schokbrekers. Daarnaast hebben ze wat met de rest van de ophanging geknutseld en er nieuwe 17 inch velgen aan gehangen. Om deze velgen zitten dikke 32 inch grote Continental General Grabber-banden. Samen met deze all-terrain banden heeft de Ford Ranger Tremor nu bijna 25 cm bodemvrijheid, 2 centimeter meer dan de reguliere Ranger SuperCrew 4×4.

Ford zegt dat de ophanging zo is ingesteld, dat deze op het asfalt comfortabel is, terwijl je over zwaar terrein de controle moet kunnen houden. Ook moet je bergjes beter op en af kunnen rijden, met een maximale approach angle van 30,9 graden en een departure angle van 25,5 graden. Dit is respectievelijk 2,2 en 0,1 graden meer dan eerst. De maximale suspension travel voor is 16,5 cm, achter is dit 20,6 cm.

De Tremor krijgt daarnaast extra plaatwerk onder de auto, een sperdifferentieel op de achteras en allerlei hulpsystemen. De TC van de Tremor moet daarnaast beter om kunnen gaan met grind, voor verbeterde acceleratie en grip. Ook krijg je twee nieuwe trekhoepels aan de achterzijde en nieuwe plastic wielkasten.

Binnenin krijg je her en der Tremor-badges en zes knopjes om je accessoires te kunnen bedienen. Om aan de buitenwereld te kunnen laten zien dat je de Tremor hebt gekocht, kan je tot slot de livery uit de foto’s bestellen. Zonder livery kost het Tremor-pakket omgerekend 3612 euro, voor zover bekend is de Tremor alleen voor de Amerikaanse markt bestemd. Onder de motorkap zit de 2,3 liter Ecoboost-viercilinder-benzinemotor, goed voor 270 pk en 420 Nm.