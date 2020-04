Dit is Ferrari’s eigen beademingsapparatuur

Ferrari maakt nu ook beademingsapparatuur. Zou je supersnel kunnen ademenen met deze onderdelen?

Sinds halverwege maart ligt de productie van auto’s in veel autofabrieken op zijn gat. Sommige fabrieken gaan weer voor een deel auto’s bouwen. In andere fabrieken ligt de focus niet op het maken van vierwielers, maar op het maken van beademingsapparatuur.

Ook in Maranello gaan er dingen anders dan anders in de fabriek. In het door het coronavirus zwaar getroffen Italië zijn ze begonnen met het maken van beademingsapparatuur. Ferrari zou Ferrari niet zijn als ze niet een handtekening achterlaten. Zo zijn de ademhalingsautomaat kleppen en componenten van maskers voorzien van het Ferrari-logo.

Op de afdeling waar Ferrari normaal gesproken protoypes bouwt, worden nu dit soort onderdelen voor beademingsapparatuur geproduceerd. Het merk is natuurlijk gespecialiseerd in het bouwen van supersnelle auto’s. Deze operatie doen ze dan ook niet alleen. Diverse onderdelen zijn ontwikkeld door Mares. Dit is een fabrikant van duikuitrusting. Nuovamacut Gruppo TeamSystem is verantwoordelijk voor de logistiek. Solid Energy is weer een ander bedrijf dat betrokken is bij dit project.

De komende dagen gaat Ferrari honderden onderdelen voor beademingsapparatuur maken. Ziekenhuizen in Bergamo, Genoa, en Modena Sassuolo krijgen de onderdelen opgestuurd. Ook zorgmedewerkers in het dorpje Medicina kunnen rekenen op een lading van Ferrari.