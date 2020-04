Aston Martin V6 vervangt AMG veel te snel

Het merk wil geen viercilinders, dus komt er een Aston Martin V6.

Aston Martin is een van de ‘meest Britse’ merken allertijden. Ondanks dat het financieel nog niet bijster goed gaat, gaan ze gewoon door met de technische ontwikkeling van nieuwe hypercars en verbrandingsmotoren.

Aston Martin heeft en tijdje zijn eigen motoren gehad, de Tadek Marek V8 is de laatste échte Aston Martin-motor. Verder heeft Aston Martin gebruik gemaakt van motoren van Jaguar (DB7, V8 Vantage), Ford (2x Duratec V6) en tegenwoordig van AMG. De AE31, de V12 die in de DB11 en DBS Superleggera ligt, wordt de Ford in Keulen gebouwd.

Eigen motor

Een tijdje terug konden we al melden dat Aston Martin met nog een eigen motor op de proppen komt. Het gaat namelijk om een hybride aandrijflijn met een V6-motor. Aston Martin is er van op de hoogte dat de V8 bij AMG opgevolgd gaat worden door een viercilinder met elektromotor en dat is voor Aston Martin net even een stap te ver terug. Overigens zal het wel historisch verantwoord zijn, de allereerste Aston Martin had namelijk ook een viercilinder motor.

Aston Martin V6

Maar voor Aston Martin is een viercilinder geen optie (gelukkig). Ook omdat Aston Martin de klanten na de AMG V8 wil trakteren op meer vermogen en koppel, wat met een piepkleine viercilinder lastiger is. Ook het rijke ‘gevoel’ draagt daar aan bij. De V6 zal debuteren in de Valhalla hypercar. Aston Martin CEO Andy Palmer bevestigt aan Autocar dat de zescilinders ook snel hun weg zullen vinden naar de huidige modellen van de Aston Martin line-up.

Geluid

Of we nu blij moeten zijn of niet met de Aston Martin V6 weten we niet. Bij een V6 is het vrij lastig om er een fraai geluid uit te halen. Alfa Romeo (Busso V6) en Maserati (F-160) wisten en weten het voor elkaar te krijgen, maar 90% van de V6 motoren klinkt niet echt bijzonder. Volgens Andy Palmer gaat Aston Martin het wél lukken. De nieuwe V6 moet namelijk als een Aston Martin klinken, aldus de Brit.

2022

De nieuwe aandrijflijn zal na zijn debuut in de Valhalla ook in minder heftige specificatie geleverd worden in de Vantage, DB11 en DBX. Palmer meldt dat met de ontwikkeling van de V6, er rekening is gehouden dat de motor in al deze modellen past. De V6 komt in 2022 op de markt, wanneer de motor in de andere modellen terecht komt, is niet bekend.