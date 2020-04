Steeds minder autodiefstallen in Nederland

Goed nieuws. Nog steeds vinden er minder autodiefstallen plaats.

Zijn auto’s beter beveiligd of is de interesse van het boevengilde minder geworden? Feit is dat er steeds minder autodiefstallen plaatsvinden in Nederland. Het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) heeft tegenover De Telegraaf de cijfers over de eerste drie maanden van het jaar bekendgemaakt.

In het eerste kwartaal van 2020 zijn er 1.777 personenwagens gestolen. Dat is een daling van ruim vijf procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Auto’s als de Volkswagen Golf, Polo, Fiat 500, Renault Clio en de Toyota C-HR zijn nog altijd in trek. Deze modellen vertegenwoordigen de top 5 autodiefstallen in Nederland momenteel.

Een grote stijger onder de diefstallen is de Toyota RAV4. Werden er in het eerste kwartaal van 2019 ‘slechts’ 6 stuks gestolen. In het afgelopen kwartaal was het 34 keer raak. Net als met gestolen onderdelen gaat het hier om vraag en aanbod. Blijkbaar was de RAV4 veel in trek.

Dieven jatten niet alleen geparkeerde auto’s op straat. Ook vinden er een hoop autodiefstallen plaats met gehuurde auto’s en leaseauto’s. Omdat ze valse identiteitspapieren gebruiken zijn daders vaak lastig te achterhalen.

Het eerste kwartaal brengt een aantal opvallende constateringen naar voren. Er werden 100% meer zware bedrijfsvoertuigen gejat. In Q1 2019 verdwenen 10 stuks in deze categorie, het afgelopen kwartaal is dit aantal gestegen naar 20. Lichte bedrijfswagens waren tevens meer slachtoffer. Er verdwenen 460 stuks. Dat was vorig jaar nog 328, een stijging van 40,2 procent. Een positief puntje dan. De diefstal van motorfietsen nam met 10,2 procent af. Van 332 diefstallen naar 298.