Dit is geen BMW M4 XXL

Diverse malen schotelden we je dikke BMW’s M760Li voor met een bijzonder lakkleurtje. Dit exemplaar werd gespoten in het overbekende Austin Yellow, een kleur die je voornamelijk associeert met de F82 M4 of met eerdere M3’s. Het gaat om een auto van Abu Dhabi Motors en deze Bimmer is, los van de kleur, een bijzondere.

Zo werd de auto opgetuigd met een 3D Design bodykit, een achterspoiler van Alpina, 21 inchers in de kleur Liquid Black en een crèmekleurig interieur. De klant in kwestie is kennelijk goeie maatjes met BMW Individual. Onder de kap ligt nog steeds de V12 met met 610 pk en 800 Nm.

