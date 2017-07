BMW M760Li xDrive: rijtest en video

Meer slagvolume, meer power en nog meer goodies, maar het belangrijkste nieuws is dat de uber-siebener nu ook met een sportief sausje is overgoten.

Lang leek er weerstand te zijn vanuit BMW om deze stap te nemen, maar het marketingbloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Helemaal ongelijk kan ik ze niet geven, want concurrenten Audi en Mercedes dossen hun topmodellen al jaren uit als S8 (rijtest) of AMG (rijtest). Dan kan je niet achterblijven, hoewel het motorsport gehalte van zo’n dikke limousine uiteraard nogal beperkt is. Mocht je er geen trek in hebben, weet dan de BMW de M760Li xDrive ook als meer ingetogen V12 Excellence kan leveren.

M-sport saus

Subtiel is het allemaal niet, maar daaraan raken we inmiddels wel gewend bij de wat sportievere modellen van BMW. Wat dat betreft kan je met een S8 nog enigszins anoniem door het leven en met deze M760Li eigenlijk niet.

Standaard krijgt de M760Li M aerodynamica pakket met veel uitgesprokenere bumpers, waar aan de achterzijde ook nog eens een redelijk ruige M sportuitlaat doorheen priemt. Het is overigens een uitlaatsysteem met variabele kleppen en daarmee presenteert de M760Li in de sportstand een absoluut feestelijk uitlaatgeluid. Daarmee bewijst BMW dat een twaalfcilinder in een limousine niet bedeesd en ingetogen hoeft te klinken, huiswerk voor Audi en Mercedes-AMG dus.

Het gegalvaniseerd dubbel uitlaateindstuk is uitgevoerd in Cerium Grey en die kleur is ook gebruikt voor de omlijsting van de grille, de strips op de voorbumper en de deurgrepen, de spiegelkappen, de Air Breathers, de sierstrip op de portieren, de strip van de handgreep van de kofferdeksel en alle type-aanduidingen. Het geheel wordt afgemaakt door 20-inch lichtmetalen wielen in dubbelspaaks 760M-design in mat Cerium Grey metallic, waarachter de blauw metallic remklauwen prijken.

De V12

Een twaalfcilinder blijft zijn magie houden, want het is een motorconcept dat overal bijzonder is. Zes- en achtcilinders zien we in de Benelux wellicht niet zo veel, maar in de Verenigde Staten zijn veel van de bestelbussen zelfs nog met een achtcilinder uitgerust. Er is echter maar een selecte groep autofabrikanten die nog een twaalfcilinder bouwt, namelijk Audi, BMW, Mercedes, Ferrari en Lamborghini. Aston-Martin, Bentley en Rolls-Royce gebruiken wel twaalfcilinders, maar die motoren komen feitelijk uit Duitsland.

De M760Li deelt de V12 met Rolls-Royce, wat natuurlijk nauwelijks een straf te noemen is. Het is een waanzinnig blok, het is niet alleen 6,6 liter groot, maar is ook nog eens voorzien van twee monoscroll-turbo’s en variabele nokkenastiming (Double-VANOS). Daardoor pompt de twaalfcilinder er maar liefst 610 pk en 800 Nm koppel uit. De topsnelheid is heel erg begrensd op 250 km/u, maar gelukkig kan dat optioneel worden opgerekt naar 305 km/u met het M Drivers package.

De sprint naar de 100 is dankzij de xDrive vierwielaandrijving en de voortreffelijke achttraps automaat in 3,7 seconden gepiept. Nog leuker is hoe moeiteloos de M760Li op de snelweg accelereert. Zolang je het gaspedaal niet vloert, vindt de aandrijflijn het bijna nooit de moeite om terug te schakelen. Op koppel stuwt de M760Li moeiteloos naar illegale snelheden.

The other side

Standaard heeft de M760Li het zogenaamde Executive Drive Pro veersysteem met superieure mix van dynamiek en comfort, versterkt door actieve rolstabilisatie. Comfortabel is de M760Li zeker, maar nog knapper is dat met een druk op de sportknop de siebener zowaar echt leuk wordt om te rijden. Allereerst gaan de kleppen in het uitlaatsysteem open, zodat de V12 laat horen waarmee die bezig is. Versnellingsbak, besturing en onderstel worden allemaal een tandje scherper en daarmee transformeert de M760Li tot een sportsedan waarmee het leuk sturen is. Dat de M760Li is uitgerust met meesturende achterwielen helpt daarbij, maar het is vooral de hele package die de auto veel agieler maakt dan je uit gewicht en afmetingen zou afleiden.

Een ligplaats achterin

Helemaal bizar zijn de elektrisch verstelbare, verwarmbare, te ventileren fauteuils met verschillende massageprogramma’s achterin. Laten we vooral het woord achterbank vermijden, want dat is geen goede omschrijving voor wat er tussen de twee lange achterportieren te vinden is. Een koelkastje bijvoorbeeld, strategisch geplaatst in de kofferbak en te openen door wat bij reguliere auto’s een ski-luik zou zijn. Op iedere voorstoel is een scherm geplaatst en in de middenarmsteun zit nog een tablet waarmee je ook alles kan bedienen achterin.

Klapstuk is de ligstand van de rechterstoel achterin. De passagiersstoel voorin schuift en klapt dan zo ver mogelijk weg. Zet de pootjes op de voetsteun en de oogjes kunnen even dicht.

De duurste BMW van dit moment

De vanafprijs van € 242.000 hakt er al lekker in, maar de testauto zat goed in de opties. Het leer is van de afdeling, heeft de naam Tartufo en kost € 7.803. De fijne fauteuils achterin kosten 13,5 mille, het koelkastje 1494 euro en het onderhoud wat is afgekocht kost 1440 euro. Dat laatste is een mazzeltje, maar dan moet er wel eerst 303.045,82 euro worden afgetikt. Daarvan is zo’n 114 mille een niet vrijwillige bijdrage aan Den Haag en ook dat is een belachelijk bedrag, maar wat een heerlijke auto. Filmpje!