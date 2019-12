Dit is het meest briljante spel voor kerst

Geef maar toe, deze wilde je gisteren eigenlijk al hebben.

Voor wie kinderen heeft of nog niet met zijn ouders ‘het gesprek’ heeft gevoerd was het gisteren een leuke dag, want het was weer pakjesavond! Warme chocolademelk met slagroom, speculaas en natuurlijk een zwarte piet discussie. Gelukkig is er het moment dat de surprises worden gegeven inclusief gedichten met rijmschema’s die bijna te simpel zijn voor Lil Kleine.

Helaas heb je niet dit Monopoly spel gekregen. Het is namelijk het coolste Monopoly-spel ooit. Het is namelijk de tweede editie van Nürburgring-Monopoly! Jazeker, er is nu ook een Nordschleife-editie. De eerste editie was meer gericht op het historische aspect. Deze tweede variant is een stuk moderner.

Je kunt kiezen uit diverse ‘steentje’ waarmee je speelt, zoals een helm, een F1-auto, een beker of een wiel. Je koopt geen straten, maar bochten. De bochten ‘Bergwerk’ en ‘Galgenkopf’ zijn het goedkoopste, de Carrousel is het duurste. Je hebt geen kaarten voor Algemeen Fonds en Kans, maar voor Team Meeting en Boxenstopp.

Met dat laatste komen we bij het enige nadeel van het spel, het is enkel en alleen in het Duits verkrijgbaar. Het kost 50 euro. Ondanks dat je vriend(in) te laat is voor sinterklaas met dit briljante cadeau, is er nog voldoende tijd om het te bestellen, zodat het ruim op tijd onder kerstboom ligt.

Fotocredit: nuerburgring.de