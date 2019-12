Volkswagen heeft een nieuwe bekende hoofd-designer

Terug op het oude nest.

Autodesigners zijn een beetje de rocksterren van de automotive industrie. Alle techniek wordt in principe bepaald door regelgeving en budget. Vandaar bijna alle auto’s de zelfde layout hebben en dezelfde soort motoren gebruiken.

Ook voor designers is er een stortvloed aan eisen, zowel wettelijk als van bovenaf. Een Golf ziet eruit als een Golf omdat dat de opdracht was, niet omdat het een ‘spannende’ auto moest worden. Maar bij designers is gelukkig nog altijd de creativiteit van doorslaggevend belang. Daarom is het ook niet vreemd dat links en rechts er weleens getrokken wordt aan een designer. Nu is er weer een opvallende move: Jozef Kabañ gaat weg bij Rolls-Royce.

Kabañ begon zijn carrière in 1993 bij Volkswagen. In 1998 maakte hij promotie en werd hij hoofd exterieur design bij Bugatti. De Slowaak was daar verantwoordelijk voor de Bugatti Veyron. Daarna een korte stint bij Audi (2003 tot 2006) om vervolgens jarenlang bij Skoda aan het roer te staan. In 2017 verliet hij de Volkswagen Group om aan de slag te gaan bij BMW. Twee jaar later komt hij weer terug bij het oude nest bij de Volkswagen Group.

Jozef Kabañ is niet zomaar teruggekomen, hij is namelijk aangesteld als hoofddesigner van Volkswagen. Zijn voorganger, Klaus Bischoff, doet ook een stapje omhoog en wordt de hoofddesigner van de Volkswagen Group. Die functie werd voorheen ingevuld door Michael Mauer, die die functie bekleedde naast zijn job als hoofddesigner van Porsche.