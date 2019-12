Porsche Cayenne ‘Exclusive’ is helemaal niet zo ‘Exclusive’

Waarschijnlijk is het een demomodel dat ze moeten doorverkopen, ofzo.

Misschien wel de grootste automobiele zonde is de ‘SUV-Coupé’. Het is een auto die geen nut dient. BMW begon met de X6 en Mercedes-Benz (GLE Coupé) volgde snel. Nu doen ook Audi (Q8) en Porsche (Cayenne Coupé) mee met afzichtelijke stukje van de markt. Dit is het automotive equivalent van een Jerobaum fles Bollinger op de grond strooien. Je moet zelf weten wat je doet met je geld, maar het is zonde van de grondstoffen.

De SUV Coupé is erg zwaar, maar heeft minder ruimte in de aanbieding dan een gemiddelde D-segment stationwagon. Die logica ontgaat de eigenaren natuurlijk: die willen gewoon zo’n rijdende middelvinger hebben. Eerlijk is eerlijk, bij de Porsche Cayenne Coupé gaan de nekharen minder ver rechtop staan. Wellicht omdat het een Porsche is, wellicht omdat het design minder geforceerd overkomt. Dit gaat ongetwijfeld een populaire auto worden in bepaalde contreien.

Om jezelf te onderscheiden, kun je je altijd wenden tot de dames en heren van Porsche Exclusive. Voor elke Porsche heeft de Exclusive afdeling aparte opties op het gebied van opties, velgen, lakken, bekledingen en afwerking. Het was natuurlijk maar de vraag niet of, maar wanneer ze de Cayenne Coupé gingen aanpakken en welnu: hij is er.

Het resultaat is alleen buitengewoon ingetogen. De kleur van de Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé is Quartz Grey, niet echt een opvallende tint. De prijs zit ‘m niet zozeer in de tint van de lak, dan wel wat er allemaal gespoten is in de betreffende lakkleur. In dit geval is dat zo’n beetje alles, inclusief het SportDesign package. Verder zien we 21″ wielen (bicolor), sportuitlaten en een zwart gespoten achterspoiler.

Sorry Porsche, maar volgende keer moeten jullie even iets beter je best doen. Ten eerste die kleur: dat is geen eens een ‘Exclusive’ kleur, het is gewoon een standaard metallic lak. Het zwarte leer is ook gewoon ‘standaard’. Ten tweede: als we de configurator aanslingeren, blijkt dat er echt wel wat mogelijk is bij de Exclusive-afdeling van Porsche, de afbeelding boven en onder laten zien wat je écht kan doen als behoefte hebt aan iets bijzonders.

Kortom, gemiste kans.