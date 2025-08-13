Dit is het officiële HITTEPLAN voor de automobilist

Als niemand het doet, doen wij het wel…

Sjongejongejonge, wat is het heet hè? Daar waar ik zit, is het op dit moment zo’n 33 graden en ook de wind voelt als een föhn. En ook de komende dagen blijft het zweten en plakken. Je zou bijna zin krijgen om in de auto te gaan zitten. Airco aan een nergens meer last van.

Maar zo makkelijk moet je er niet over denken. Autorijden kan serieus gevaarlijk zijn als het zo warm is. En ook heel ongemakkelijk en vervelend. Vandaar ons officiële hitteplan voor de automobilist. Voor jou dus. Waar moet je allemaal aan denken als je de weg op wil?

1: Zorg voor een goede route

Dat klinkt misschien stom, maar dat is het niet. Als je in deze hitte stil komt te staan in de file, dan kan dat vervelende gevolgen hebben. Je motor kan bijvoorbeeld taffesheet worden en ermee uitscheien. En dat wil je niet in de brandende zon. Een route waar geen files zijn of een beetje schaduw is echt een goed plan. Als het kan tenminste.

2: Zorg dat je auto helemaal tiptop in orde is

Nummer 2 van het hitteplan klinkt ook als een open deur, maar dat is het niet. Check bijvoorbeeld je koelvloeistof. Het zal je verbazen hoe vaak de Wegenwacht op zulke dagen uit moet rukken om de automobilist met geen of te weinig koelvloeistof weer op weg te helpen. Als je de vloeistof zelf wil bijvullen, wacht even een kwartiertje tot de motor weer iets is afgekoeld. Anders gaat het helemaal mis.

3: Neem een paar flesjes water mee

Ondergetekende vindt de nummer 3 van het officiële hitteplan voor de automobilist een heel goede. Want ik vergeet dat altijd. Het zal je maar gebeuren, dat je in de hitte stil komt te staan en je hebt geen drinken bij je. En zelfs als je niet stil komt te staan is het fijn een paar flesjes bij je te hebben, voor jou en voor je passagiers

4: Doe voordat je gaat rijden alvast de ramen open

Dat werkt echt, want ook al is het buiten meer dan 30 graden, dat is nog altijd koeler dan de bloedverziekend hoge temperaturen in een afgesloten auto in de zon. En je airco hoeft dan ook net iets minder hard te werken.

5: Parkeer de auto niet in de volle zon

Hitteplan tip nummer 5 is ook iets waar je zelf een beetje invloed op kunt uitoefenen. Maar dan moet je het niet vergeten… Parkeer je auto niet in de volle zon. Het kan namelijk heel erg heet worden binnen.

Na 10 minuten: al rond de 45–50 °C binnen.

Na 30 minuten: vaak 55–60 °C.

Na 1 uur: binnentemperatuur kan 65 °C of meer worden.

Die hitte is gevaarlijk voor mens en dier. En daarover gesproken…

6: Laat niemand in de geparkeerde auto achter

Er zijn nog steeds mensen die denken dat dit geen probleem is. Nou, dat is het dus wel, zoals je hierboven kunt zien. Zelfs na een heel korte tijd wordt het al zo warm, dat een hond binnen een paar minuten dood kan gaan. En over een klein kind hebben we het maar helemaal niet. Echt niemand achterlaten.

7: Pas op voor plotselinge gladheid

Huh, wat doet deze tip nou in het officiële hitteplan voor de automobilist? Alsof het gaat vriezen. Nee, klopt, maar het kan wel glad worden. Als er een heerlijk verkoelend buitje overtrekt, zorgt dat ervoor dat olie, rubber en andere gladde substanties vrij komen op de weg. En dat kan heel glibberig worden.

8: Kleed je goed aan

Ja, dat is geen overbodige luxe hoor. Natuurlijk deed je al geen ijsmuts op en een bontjas aan, maar je moet het ook niet te ver doortrekken. Pas bijvoorbeeld op met slippers of schoenen met hoge hakken. Heerlijk om buiten te dragen, maar tijdens het autorijden kan het heel gevaarlijk zijn. Weleens een noodstop geprobeerd met een slippertje aan? Nee, precies

9: Doe je dak dicht

Deze tip is voor de cabriorijders of hen die gezegend zijn met een open dakje. Sluit dat. Het lijkt heerlijk om in deze hitte een fris briesje door je haar te voelen, maar de praktijk leert dat het echt heel warm kan worden in de volle zon. Dat briesje doet gewoon pijn aan je bakkes. Daarom zie je ook zo weinig cabriolets in warme landen als Spanje en Zimbabwe.

En met deze tips hopen we dat jij en de jouwen het goed uithouden in de hitte. Mocht je zelf nog tips hebben voor het officiële hitteplan voor de automobilist, deel die dan in de comments. Iedereen zal je dankbaar zijn.

Daar krijg je toch een warm gevoel van? Oh, wacht…