Moeder sluit kinderen op in hete auto, kinderen sterven

Waar hebben die pek en veren ook alweer neergelegd...

Ze zijn namelijk weer nodig. Een van de voor- en nadelen van deze job is dat je continu het nieuws afstruint op zoek naar leuke of interessante dingetjes op het gebied van auto’s en racen. Daardoor krijg je min of meer automatisch al het andere nieuws ook mee. Over Bo Bendsnyder bijvoorbeeld, die zojuist gediskwalificeerd werd nadat hij over de finish heen crashte in de Moto3-race na een knappe tweede positie in de kwalificatie van gisteren.

Soms zijn er echter ook nóg minder leuke berichten die op je beeldscherm voorbij komen. Zoals het feit dat Scarlett Johansson een relatie heeft met haar advocaat. En dan zijn er die berichten die je vertrouwen in de mensheid een knauw geven.

Onder het mom gedeelde smart is halve smart: er zijn weer twee jonge kinderen omgekomen in een hete auto. Het slechte nieuws is dat het dit keer niet eens om onachtzaamheid gaat, maar een bewuste actie van een moeder die de kinderen van twee respectievelijk één jaar oud in de auto opsloot bij een buitentemperatuur van 35 graden.

De 24-jarige Cynthia Marie Randolph probeerde eerst nog een fabeltje op te hangen over hoe ze haar kinderen ‘kwijtgeraakt was’ tijdens het opvouwen van de was. Maar uiteindelijk kwam het echte verhaal eruit. Haar kind wilde bij thuiskomst niet direct uitstappen, waarna de Texaanse moeder de deur dichtgooide en naar binnen stapte. Vervolgens rookte ze een spliff en viel in slaap, waarna het drama zich ontvouwde. Toen Cynthia weer wakker werd was het al te laat. Om het voorval op een ongeluk te laten lijken sloeg ze toen nog voor de vorm een ruit van de auto in (via AD.nl).