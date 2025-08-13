De flitspalen zijn kapot, geen boetes!

Haha, de flitspalen zijn kapot. Dat betekent geen boetes als je per ongeluk iets te snel rijdt.

Voor de betere petrolhead zijn het irritante apparaten, flitspalen. Tegenwoordig worden ze natuurlijk ruim van tevoren aangegeven door apps als Waze en Flitsmeister, maar je loopt toch altijd het risico om geflitst te worden omdat je even niet oplette.

Niet in Friesland. Daar zijn de flitspalen namelijk kapot. Die flitsen dus niet en het zou best een tijdje kunnen duren. Het komt namelijk door een hack bij het OM en je weet, overheidsinstanties en ICT… Dat is nooit een goede combinatie.

Het gaat om zeker drie soorten flitsers langs voornamelijk A- en N-wegen: vaste flitspalen, trajectcontroles en flexflitsers. Dat zijn die verplaatsbare flitspalen die meestal zo’n twee maanden op één plek staan en dan verhuizen naar een andere plek waar veel boetes kunnen worden uitgedeeld waar mensen gevaarlijk rijden.

Oh ja, van Friesland weten we zeker dat de flitspalen kapot zijn, maar het zou ook zomaar voor heel Nederland kunnen gelden. Maar daar wil het OM nu even niks over zeggen, want dan gaat het aspect van controle verloren en gaan mensen expres te hard rijden. Zeggen ze..

De flitspalen zijn kapot, gratis gas geven

Wat is er dan aan de hand? Nou, heel simpel. Er is digitaal ingebroken in de grijze kassa’s en ze zijn zo ingesteld dat ze niet meer aangezet kunnen worden nadat hij is uitgezet. ‘Laat hem dan aan’, zul je denken, maar dat kan niet. Bijvoorbeeld voor het ijken van de apparatuur, of schade, of om fouten te herstellen moeten die dingen echt even worden uitgeschakeld.

De kans is groot dat de flitspalen al een langere tijd met deze problemen kampen en dat ze geen geld opleveren. Er was in juli natuurlijk een grote hack bij het OM en de kans is meer dan levensgroot dat de palen toen ook meteen zijn meegenomen. Maar je voelt hem al aankomen; daar wil het Openbaar Ministerie ook al niks over zeggen.

Vanzelfsprekend is nu nog niet bekend hoe lang de ‘ellende’ met de flitspalen gaat duren. Het hangt er vanaf hoe ernstig de hack is. Het OM zegt alleen maar te hopen dat ze het snel weer doen. En wij hopen natuurlijk met ze mee…

En als laatste, je moet natuurlijk nooit opzettelijk te hard rijden. Dat is niet alleen gevaarlijk, maar ook funest voor je rijbewijs. En dat kwijtraken is oprecht het kutste dat er is. Niet doen dus.