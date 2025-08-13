Jongeren willen helemaal geen EV

Nee, echt niet. Terwijl wij altijd dachten dat jongeren en EV’s als twee handen op 1 buik waren…

Jongeren en elektrische auto’s? Vergeet het maar. Er is onderzoek gedaan en daaruit blijkt iets heel anders. Jongeren willen een motor die leeft. Een blok met zuigers, olie, benzine en een uitlaat die laat horen dat je onderweg bent. Geen stil zoemding dat voelt als een grote powerbank op wielen. Die zag je niet aankomen hè?

Terwijl fabrikanten jubelen over stijgende EV-verkopen, laten de cijfers iets anders zien. Bij de jonge generatie is de glans eraf. Dat is niet omdat ze tegen vooruitgang zijn, maar omdat wat er nu te koop is gewoon niet aantrekkelijk is. Te duur, te braaf, te weinig fun. En voor de zekerheid herhalen we het even, ze zijn te duur!

Een Duitse onderzoeker zegt het netjes: er zijn nauwelijks betaalbare instap-EV’s die jongeren écht willen. En gelijk heeft ‘ie. Je kunt wel een elektrische hatchback van 38 mille bouwen met vegan interieur en een app voor alles, maar daar heeft de gemiddelde jongere helemaal niks aan. Die wil gewoon een auto die je kúnt betalen, waar je mee kunt rijden zonder constant aan de laadpaal te moeten denken.

En eerlijk: dat jongeren daar nu massaal voor de verbrandingsmotor kiezen, is eigenlijk prachtig. Het laat zien dat autoliefde nog leeft. Dat vrijheid nog belangrijker is dan bijtelling of CO₂-cijfers. Dat een auto meer is dan vervoer. En daar houden wij dino’s met benzine in de aderen nou eenmaal ook van!

Natuurlijk, de EV-markt groeit wel door. Maar jongeren laten zien dat ze niet alles slikken wat de markt aanbiedt. Ze kiezen voor karakter. Voor geluid. Voor de mogelijkheid om ergens in de middle of nowhere nog even snel te tanken en door te rijden.

Fabrikanten kunnen het zien als een probleem, maar het is juist een kans. Maak een goede, leuke, maar vooral betaalbare EV waar je wél vrolijk van wordt, en je hebt ze. En dat is helemaal niet zo moeilijk. Tot die tijd blijven ze trouw aan wat werkt. En dat werkt op benzine of diesel.

Dus ja, het is misschien niet het verhaal dat beleidsmakers willen horen. Maar voor iedereen met benzine in het bloed is dit gewoon goed nieuws. De volgende generatie laat zien dat auto’s nog steeds leuk mogen zijn.