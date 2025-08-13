Jongeren willen helemaal geen EV

Nee, echt niet. Terwijl wij altijd dachten dat jongeren en EV’s als twee handen op 1 buik waren…
Jongeren en elektrische auto’s? Vergeet het maar. Er is onderzoek gedaan en daaruit blijkt iets heel anders. Jongeren willen een motor die leeft. Een blok met zuigers, olie, benzine en een uitlaat die laat horen dat je onderweg bent. Geen stil zoemding dat voelt als een grote powerbank op wielen. Die zag je niet aankomen hè?
Terwijl fabrikanten jubelen over stijgende EV-verkopen, laten de cijfers iets anders zien. Bij de jonge generatie is de glans eraf. Dat is niet omdat ze tegen vooruitgang zijn, maar omdat wat er nu te koop is gewoon niet aantrekkelijk is. Te duur, te braaf, te weinig fun. En voor de zekerheid herhalen we het even, ze zijn te duur!
Een Duitse onderzoeker zegt het netjes: er zijn nauwelijks betaalbare instap-EV’s die jongeren écht willen. En gelijk heeft ‘ie. Je kunt wel een elektrische hatchback van 38 mille bouwen met vegan interieur en een app voor alles, maar daar heeft de gemiddelde jongere helemaal niks aan. Die wil gewoon een auto die je kúnt betalen, waar je mee kunt rijden zonder constant aan de laadpaal te moeten denken.
En eerlijk: dat jongeren daar nu massaal voor de verbrandingsmotor kiezen, is eigenlijk prachtig. Het laat zien dat autoliefde nog leeft. Dat vrijheid nog belangrijker is dan bijtelling of CO₂-cijfers. Dat een auto meer is dan vervoer. En daar houden wij dino’s met benzine in de aderen nou eenmaal ook van!
Natuurlijk, de EV-markt groeit wel door. Maar jongeren laten zien dat ze niet alles slikken wat de markt aanbiedt. Ze kiezen voor karakter. Voor geluid. Voor de mogelijkheid om ergens in de middle of nowhere nog even snel te tanken en door te rijden.
Fabrikanten kunnen het zien als een probleem, maar het is juist een kans. Maak een goede, leuke, maar vooral betaalbare EV waar je wél vrolijk van wordt, en je hebt ze. En dat is helemaal niet zo moeilijk. Tot die tijd blijven ze trouw aan wat werkt. En dat werkt op benzine of diesel.
Dus ja, het is misschien niet het verhaal dat beleidsmakers willen horen. Maar voor iedereen met benzine in het bloed is dit gewoon goed nieuws. De volgende generatie laat zien dat auto’s nog steeds leuk mogen zijn.
Reacties
rc1990 zegt
Nu ben ik wel benieuwd wat de jongeren dan wel kopen. Idee voor een top 10 lijstje wellicht?
JelmerS zegt
Een tweedehands 1.2 3cil. puretech torretje omdat ze zo lekker goedkoop zijn, komt vanzelf goed als goedkoop duurkoop blijkt te zijn.
acavs zegt
Geen enkele auto is gericht op 20-jarigen. Die hebben geen geld. De automarkt is ingericht om te voorzien in de behoeften van mensen die zich jonger willen doen voorkomen dan ze eigenlijk zijn.
outlook zegt
Lijkt me inderdaad correct
RUBERG zegt
Jongeren kiezen voor karakter en geluid? Rijden ze daarom op fatbikes?
alpacatje zegt
Niet alleen de jongeren. Als 34 jarige bedrijfsleider zoek ik naar een nieuwe wagen en eerlijk. Die EV’s zijn gewoon belachelijk duur maar heb weinig keus gezien de fiscaliteit in Belgie. Daarom aan het uitkijken naar een 2dehands model
sanderkomnogeensergens zegt
Afgelopen maand heb ik inderdaad ook de tegenovergestelde beweging gemaakt. Lekker terug in de tijd. Terug naar een 6 cilinder en een overvloed aan ouderwetse benzine pk’s. En geniet iedere rit.
Pekkie zegt
Lijkt me een nonsens artikel van iemand die tegen EV is. Zijn inderdaad duur. Maar ICE is ook te duur voor jongeren. Denk dat er weinig jongeren echt in de stank van Ice willen zitten.
fanboy zegt
Ha die jongeren kopen helemaal geen nieuwe auto’s. Ook veel minder tweedehands trouwens, want ze hoeven niet zo nodig een auto te bezitten als vorige generaties
moveyourmind zegt
Met een selfie van een tankbeurt van enorme overpricede fossiele brandstoffen met allerlei biologische toevoegingen kan je op TikTok waarschijnlijk hetzelfde beeld van een succesvol en zelfbewuste Generatie Zetter achterlaten als een selfie met een veel te dure Matcha Latte bij een hippe tent.
Geen jongere die gezien wil worden bij het laden van ordinaire goedkope stroom die iedere pauper kan betalen.